La Festa Medievale a Bolsena

Spettacoli folcloristici, rievocazioni storiche , cene con menù a tema nella taverna allestite per l’occasione sono gli ingredienti principali di, la festa medievale di Bolsena che torna puntuale anche quest’annosul borgo affacciato sull' omonimo lago Tre giorni, qui alle porte di Viterbo , che rievocano la storia dell’assedio della città da parte di Ludovico IV detto il Bavaro durante le lotte per le investiture. Era il 10 agosto del 1328 quando l’imperatore decise di assaltare la Rocca Monaldeschi, ma la tenacia con cui i cittadini seppero resistere fu tanta e tale che a Ludovico IV non restò che levare le tende dopo soli cinque giorni.E così sbandieratori, cavalieri e centinaia di figuranti in abiti dell’epoca sfilano ogni anno per far rivivere la fierezza del popolo di Bolsena; neltrovano posto gli sbandieratori con le bandiere gialle e rosse che rappresentano il popolo bolsenese, i portabandiera e i tamburini a ricordo delle gesta dei difensori della Rocca, i giovani nobili che aprono il corteo imperiale, le dame di corte e le damigelle, le guardie che scortano l’antipapa Niccolò IV.Ogni sera si mangia presso ladalle ore 19, ma il programma prevede una ricca serie di appuntamenti che riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto.Cortesia immagine: www.visitbracciano.it : Festa Medievale: Bolsena (Viterbo).: dal 9 all'11 agosto 2019.ingresso libero.rievocazione storica.Venerdì 9 agostoore 19 apertura Taverna medievaleore 21:30 Piazza Monaldeschi: Danze Medievali di Todi e I Trovatori del GiglioSabato 10 agostoore 19 apertura Taverna medievale e Danze Medievali di Todi al Rione Castelloore 22 Piazza Monaldeschi: concerto dei Taberna del DiavoloDomenica 11 agostoore 16:30 Piazza Matteotti: spettacolo Sbandieratori e Musici Città di Bolsenaore 17:30 Piazza Matteotti: uscita del corteo storicoore 17:45 Piazza Matteotti: lo Scontro del Fossatoore 18:30 Rione Castello: arringa di Niccolò V alle truppe di Ludovico il Bavaro e Battaglia della Roccaore 19 apertura Taverna medievaleore 21:30 Rione Castello: spettacoli de Le Muse del Diavolo, Gruppo storico Spadaccini di Soriano e Le Ombre di Montecoronato.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a pochi chilometri da Viterbo; per raggiungere Bolsena si può seguire l’A1 con uscita al casello di Orvieto e poi la Strada Umbro Casentinese, oppure uscita al casello di Orte.