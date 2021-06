La Festa delle Ortensie a Bolsena

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Quasi magica per via del mutar di colori che la caratterizza, l’ortensia può vantare un festival tutto suo in programma a Bolsena ogni anno nella terza settimana di giugno.La, per quest’anno, si svolge nella cornice suggestiva di questo borgo del Lazio sulle rive del lago vulcanico più grande d'Europa, nella regione storica della Tuscia.L’appuntamento sarà nella strada principale del caratteristico borgo lacuale,i, caratterizzato da platani secolari e spettacolari piante di ortensie.La Festa delle Ortensie, organizzata dal, è uno degli appuntamenti più attesi da appassionati, esperti e collezionisti e richiama ogni anno espositori e vivaisti da tutta Italia . In mostra piante rare ed esemplari unici ma non c’è dubbio che la protagonista rimanga lei, l’ortensia. Una pianta che arriva dall’Asia, Cina Giappone in particolare, caratterizzata da fiori magnifici che cambiano colore a seconda dall’acidità del terreno, blu in presenza di terreno acido e rosa nei terreni alcalini. Le uniche a rimanere uguali sono quelle bianche.Il nome botanico è Hydrangea e di fatto gli involucri che ne contengono i semi sono simili a giare – “hydros” significa “acqua” mentre “angeion” significa “vaso” – ma il nome con cui è conosciuto questo fiore ci riporta a una, quella tra la bella Hortense Lapeaute e il naturalista Philibert Commerson che, in visita in Cina per ricercare nuove piante, alla scoperta di questa rarità decise di ribattezzarlain onore della sua amata.: Festa delle Ortensie: Bolsena (Viterbo).: dal 18 al 20 giugno 2021: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.fiera dei fiori.: siamo a Bolsena, una trentina di chilometri da Viterbo In auto, seguire l’A1, uscita al casello di Orvieto e poi la Strada Umbro Casentinese, oppure uscita al casello di Orte , superstrada per Viterbo, poi SS Cassia direzione Siena