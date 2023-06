L'Infiorata di Noale

Informazioni utili, date e programma dell’Infiorata

Quando l’arte incontra la religione e la bellezza si fonde con la fede: l’è veramente la festa che consacra il connubio fra un credo intimo e il gusto dell’estetica, varcando la soglia dell’estate nel fine settimana delNelle composizioni dell'infiorata glisi avvalgono di migliaia di petali, cereali, gambi e materiali naturali con i quali agghindano il manto stradale orientato verso l’antica. A destra e a sinistra chi passeggia osserva rapito le meraviglie che prendono vita esaltando non solo la via, bensì portici, architetture e le case del paese.Segue la partecipatissimache si conclude proprio sotto la Torre delle Campane e in questo modo si riacutizzano le origini popolari della manifestazione, all’epoca chiamata, rivalutata e riproposta dalla Pro Loco, sempre attenta alla promozione e alla valorizzazione di un territorio ad alto indice turistico.L’Infiorata torna tra le torri di Noale con un tappeto floreale di circa 25 metri realizzato nel pomeriggio-sera di. Quest'anno è ispirata al racconto "Il piccolo principe".L’Infiorata è una tradizione che si ripete in occasione del Corpus Domini e, come sempre, è accompagnata anche da altri: dalla mattina del sabato in Piazza Castello sono al lavoro i madonnari del gruppo Arte Antica, mentre in serata troviamo in diversi angoli del centro musicisti itineranti. Sabato pomeriggio, invece, si svolge ilsi comincia già dal mattino con i madonnari che continuano a disegnare le proprie opere sul selciato di Piazza Castello. Alle ore 19 c'è ladel Corpus Domini, con la partecipazione dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione, delle autorità cittadine e del Corpo filarmonico Città di Noale.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo dedicato alle principaliInfiorata del Corpus DominiNoale (Venezia).10-11 giugno 2023.gratuito.festa religiosa.Sabato 10 giugnoOre 15:30 Campanò del Corpus Domini.Dalle ore 18 Proscenio Torre delle Campane: inizia la realizzazione del disegno ispirato ai simboli e contenuti de Il piccolo principe.Ore 21:30 Pianista fuori posto, con Paolo Zanarella.Domenica 11 giugnoOre 9:30 Piazza Castello: “Madonnari per un giorno. Colora la tua piazza”.Ore 17 Giardini Beggio: la lettura ad alta voce del racconto di Antoine de Saint-Exupéry.Ore 19 Processione del Corpus Domini che si concluderà sotto la torre con il consueto balletto dei bambini che cancellerà il tappeto floreale realizzato con oltre 10.000 fiori.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco Noale , tel. 041/440805, e-mail info@proloconoale.it.Noale è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A4, uscita Padova Est, e proseguendo sulla SS515 in direzione Treviso.In treno si arriva alla stazione di Noale.L’aeroporto di riferimento è il “Marco Polo” di Venezia.