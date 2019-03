La festa di Noale in Fiore

Informazioni utili, date e programma della manifestazione

Evento molto atteso tra gli operatori del settore florovivaistico,si svolgeràL'appuntamento è molto apprezzato anche da semplici curiosi e hobbysti del verde, che qui possono trovare tutte le novità tra fiori, piante e attrezzature per il giardino, ma anche arredi e macchine agricole. Ciò spiega perchè ogni anno il numero di visitatori cresca sempre di più.Siamo giunti ormai allache ospiterài. Noale è un delizioso borgo del territorio circostante Venezia , una cittadina tranquilla ma ricca di cose da vedere, tra monumenti architettonici e religiosi, ville e castelli. E quando la natura si risveglia, anche quest'angolo della pianira veneta si prepara alla nuova stagione con questa mostra mercato di fiori, tra le più importanti di tutto il Veneto.L'appuntamento principale è in programma la domenica, ma già neicominciano gli eventi in paese tra mostre e concerti.Le piazze, i vicoli e le strade della cittadina verranno inondate del profumo dei fiori e gli occhi rimarranno abbagliati dai suggestivi colori: qui si danno appuntamento i molti espositori che presenteranno tutte le novità del settore. Non mancheranno eventi di intrattenimento e spettacoli che renderanno il soggiorno dei visitatori sicuramente più gradevole.Oramai il nome di Noale è associato con questa manifestazione, tanto che nel 2007 è stata "battezzata" la, una varietà floristica ottenuta grazie alla partnership tra un'azienda olandese e un'azienda locale della vicina Mogliano , sempre in Veneto . La singolare varietà diè stata presentata nel 2007 e a dieci anni dal suo debutto è ancora oggi simbolo della cittadina medievale.Noale in Fiorecentro di Noale (Venezia).domenica 14 aprile 2019.già il giorno pima, sabato 13 aprile, la festa inizia con un pomeriggio dedicato alle famiglie e ai ragazzi/e in Piazza Castello e in altre location del centro.Domenica 14 aprile alle ore 8 è prevista l'apertura della 40° mostra mercato.Noale in Fiore inaugura ufficialmente alle ore 11 in Piazza Castello e per tutto il pomeriggio ci saranno eventi e spettacoli nel centro storico.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale della Pro Loco.in automobile, per chi viene da Mestre/Venezia, sPer chi vuole prendere il treno, da Venezia ci sono treni sulla linea Bassano - Trento che portano a Noale. Anche i bus partono da Venezia. Gli aeroporti più vicini sono Venezia e Treviso