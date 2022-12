Il Falò di Pirola Parola a Noale

Informazioni, date, orari e programma della Pirola Parola

Nell’entroterra della campagna che si apre alle spalle dii falò dell’Epifania hanno un nome ben preciso: si chiamanoe qui asi ripetono puntuali ogni anno (ma le ultime edizioni erano state fermate dalla pandemia). Come da tradizione questisi portano via le festività natalizie e sono il retaggio di rituali antichi e pagani che servivano a determinare l’andamento meteorologico stagionale.Per questo motivo l'evento pirola parola viene riproposto con un corredo di fasi propiziatorie come canti, filastrocche e invocazioni che accompagnano il momento in cui l’osservazione della direzione del fumo e delle faville. Le formule tramandate grazie alla ricerca storica di Giacomo Dal Maistro vengono rivisitate di anno in anno da Dino Libralato.Sono oltrein arrivo da Borgo Treviso, Borgo Mestre, Borgo Mirano e Borgo Camposampiero e vestiti con i costumi contadini. L'appuntamento è per venerdìcon il corteo che parte da Piazza XX Settembre alle 15:30 alla volta di Piazza Castello, per poi proseguire verso i Giardini Beggio e la Rocca dove si assiste alla presentazione dei Borghi, aldella pirola parola, alla lettura del(“pronostego”) e all’estrazione della lotteria.Durante tutta la giornata, in Piazza Castello, è presente un mercatino di bancarelle, ma ci sono anche giochi e letture animate.La prima novità è che al posto dello spettacolo pirotecnico c'è un(nel segno della sostenibilità, perchè gli scoppi provocano inquinamento dell’aria e spaventano gli animali). La seconda novità riguarda invece l’esibizione della street band Funkasin, che anima lo spritz serale nei locali di Piazza XX Settembre.In caso dila manifestazione è rinviata a sabato 7 gennaio.: Pirola Parola - Antica Festa de 'a Pifania: Noale (Venezia).: 6 gennaio 2023.ingresso libero.manifestazione folcloristica.dalle 9 alle 19 in Piazza Castello "Mercato della Befana";ore 15:30 da Piazza Castello formazione del corteo;ore 15:45 Piazza Castello "Giochi con la Befana";pore 16:30 Giardini Beggio "Riti propiziatori e lamenti accompagnati da musiche e canti del Tocamì";ore 17 alla Rocca "Accensione della pirola parola e annuncio del pronostego 2023";ore 17:30 Giardini Beggio "Estrazione della Lotteria della Befana" e lasershow;ore 18:30 Piazza XX Settembre: Aperibefana animato dalla street band Funkasin.Pinsa, vin brulè e cioccolata calda per tutti/e.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo ina poco meno di 30 km da Venezia.Per chi arriva dal capoluogo è sufficiente seguire la statale Castellana attraversando Zelarino e, e poi da Scorzè SS5.