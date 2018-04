Il Palio di Noale

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti del Palio

Il, previsto quest'anno domenica 10 giugno 2018, è un evento in programma tutti gli anni nella cittadina veneziana e rappresenta unadel palio che si teneva all'epoca della, nel Trecento.A quei tempi, i signori di Noale davano il la alla competizione in occasione delle feste religiose più importanti o dopo i successi conseguiti contro i nemici. Ilviene organizzato, secondo la forma attuale, dal, anche se in realtà già negli anni precedenti veniva organizzata una festa medievale con competizioni storiche tra le squadre.Tra i momenti peculiari della kermesse che inizierà qualche giorno prima del momento topico del Palio, precedente con si ricordano la, come anche lae la cena delle contrade, ma anche la messa in onore dei Tempesta con la benedizione, ila lume di candela.Il programma di appuntamenti, in ogni caso, è molto ricco, e include anche una serie di, con protagonisti teatranti, sbandieratori, musici, mangiafuoco, falconieri e duellanti. Dopo la cerimonia della Bala d'Oro, a concludere i festeggiamenti è il cosiddettoIl clou della sfida tra le sette contrade è costituito dalla corsa del, che si disputa su una distanza di. Il vincitore della corsa riceve - secondo le prescrizioni della tradizione - il Palio, che ogni anno viene creato da un artista del posto;, invece, è costretto a pagare penitenza, e deve andare in giro con ildipinto con il carbone.Palio di NoalePiazza Castello, Noale (Venezia).dal 7 al 10 giugno 2018.il Palio si svolge nel tardo pomeriggio di domenica 10 giugno.- Giovedì 7 giugnoPresentazione del drappo del PalioFrecce nella Rocca- Venerdì 8 giugnoCena delle Contrade- Sabato 9 giugnoDisfida della Rocca- Domenica 10 giugnoPalio di Noale- Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.evento gratuito.: per giungere da Padova , è necessario imboccare la SS 515 Noalese seguendo la direzione per Treviso: continuando lungo la strada si superano i centri abitati di Ponte di Brenta, Vigonza, Mellaredo e Santa Maria di Sala, fino a quando si arriva a destinazione.Da Treviso , è necessario imboccare la SS 515 Noalese seguendo la direzione per Padova: continuando lungo la strada si superano i centri abitati di Quinto di Treviso, Zero Branco e Scorzè, fino a quando si arriva a destinazione.Da Venezia , si deve percorrere la strada Miranese e dopo avere attraversato Spinea girare in via Luneo.