L'Infiorata di Fucecchio

Diventata nel Novecento un vero e proprio capolavoro per bozzetto, scelta dei fiori, tecnica e maestria di posa, l’diha origini ben lontane che risalgono al Seicento, quando con fiori e bossi si usava decorare le strade di questo centro del Valdarno inferiore.Ogni anno in occasione delsi parte con i preparativi dal sabato per realizzare il tappeto floreale che dovrà abbellire il centro storico fino al passaggio della Processione; per farlo tanti fiori di stagione, dalle ginestre ai garofani, e materiali naturali come polvere di caffè e semi.Dura l’arco di un giorno e accompagna lalungo un percorso ad anello che parte e torna alla Chiesa Collegiata in Piazza Vittorio Veneto; ma il tripudio floreale non finisce certo qui, per le vie del borgo le facciate delle case sono colorate con composizioni floreale e addobbate di tappeti.Quest'anno l'Infiorata si farà lo stesso, nonostante la pandemia. Come già l'anno scorso, anche nel 2021 gli infioratori hanno deciso di non fermarsi e proporre un appuntamento, seppure ridotto nella forma, e continuare la tradizione del Corpus Domini.Non ci sarà la processione e nemmeno il lungo tappeto floreale, ma, dove alle ore 10:30 si svolge anche la messa.L'opera floreale è ispirata a San Giuseppe, dal momento che Papa Francesco, nella sua Lettera apostolica ’Patris corde - cuore di Padre’, ricorda il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come Patrono della Chiesa universale.In caso di maltempo la manifestazione si sposterà all’interno della Collegiata.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Infiorata del Corpus Domini: Piazza Vittorio Veneto, Fucecchio (Firenze).: 6 giugno 2021.: ingresso libero.: rassegna floreale.: dal mattino e per tutta la giornata. Messa alle ore 10:30. la preparazione comincia il sabato, ma l'infiorata vera e propria si può ammirare la domenica.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo in Toscana, a una cinquantina di chilometri da; da qui si può prendere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno con uscita San Miniato, oppure A11 con uscita Altopascio o Chiesina Uzzanese e A1 con uscita a Firenze Scandicci.