La Fiera del Gusto a Fucecchio

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sono oltre dieci anni che qui a, nella Valdarno, si celebra la; lo si fa con la, in programma ilnegli spazi di piazza Montanelli, una mostra mercato dedicata ai prodotti tipici artigianali locali.Gli stand aprono alle 9 e chiudono alle 20, posto d’onore per i norcini in primis con le lorod’eccellenza – tra loro si sceglie e si premia il miglior norcino con Miglio Prosciutto Toscano –, ma anche produttori diLa Fiera del gusto ospita anche momenti didattici, alle 11 è previsto il laboratorio di Infiorata con le scuole elementari, anticipazione dello spettacolo dell’ infiorata del Corpus Domini e nel pomeriggio quelli organizzati da Slow Food con le Condotta Empolese Valdelsa e Condotta Zona del Cuoio, il, il dolce tipico fucecchiese nel periodo di carnevale (ore 16) e sulle verdure di stagione (ore 17). Per tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell’ingegno e dell’artigianato.: Fiera del gusto: Fucecchio ( Firenze : 25 aprile 2018: dalle 9 alle 20: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della proloco: siamo in Toscana, nella zona della Valdarno, a circa cinquanta chilometri a ovest di Firenze; per raggiungere Fucecchio dal capoluogo fiorentino si può prendere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno con uscita San Miniato.Scopri tutti gli eventi della Toscana