Il Palio delle Contrade a Fucecchio

Ilè l’appuntamento clou dell’anno a Fucecchio , previsto quest'anno, un evento che mette in fibrillazione tutta la provincia di Firenze e buona parte della Toscana . Si tratta di una manifestazione estremamente sentita, erede del Palio della Lancia (nato nel 1200 e durato sino al 1863) atto a rievocare un’antica contesa.Riproposto in veste nuova nel 1981, prevedeva inizialmente l’inclusione di, poi scese a 12, rappresentate dain sella ad altrettanti, montati a pelo a partire dal 1987. Oggi ogni fucecchiese vive la sua annata attendendo la grande competizione per la quale si prepara psicologicamente e moralmente, così da tifare con il calore paesano tipico del “toscanaccio” concitato, che brama per assistere non solo alla gara equestre ma anche allaanimata da oltre mille figuranti in costume medievale.La corsa si svolge da tradizione in quella ch’è chiamata “Buca”, arena naturale che accoglie la disputa al termine della quale ci si aggiudica il fatidico. Maggio è quindi il mese della passione irrefrenabile, dell’eccitazione incommensurabile, della gioia e del dolore, insomma dell’estasi da incisiva rivalità. A contendersi lo scettro sono, come detto, 12 contrade, che rispondono ai nomi di(guida la classifica dell’con 6 palii vinti),La grande festa comincia sette giorni prima della gara, con una domenica scandita dallae il, in cui si possono acquistare prodotti alimentari, specialità agricole e creazioni artigiane, insieme agli articoli proposti dai negozi di Fucecchio, tutti aperti per l’occasione. La giornata prosegue con lae ilconcepito per coinvolgere i bambini. Il Cencio – ovvero lo stendardo dipinto da artisti locali destinato al vincitore del Palio – viene presentato il martedì ed è il primo reale step d’avvicinamento.Il mercoledì spazio alla riunione delle contrade, tirate a sorte () per l’abbinamento ai cavalli (in molti si lasciano andare a forti incitamenti o atti di scaramanzia per l’ottenimento del puledro migliore su cui riporre le speranze di vittoria). Il giovedì e il venerdì avvengono nella Buca d’Andrea le prime prove per creare affiatamento tra cavaliere e quadrupede, cosicché sabato possa avvenire la, che in questo modo ufficializzano la loro partecipazione al Palio.Si arriva così all’epica domenica, in cui il paese è preliminarmente percorso dai, che si dividono poi in contrade per rappresentare ciascuna un determinato fatto storico. Laavviene nel pomeriggio nell’area verde della Buca, dove viene tracciata la pista a forma di anello di sabbia. Si prevedono tre corse, cioè due batterie di sei cavalli e la finale, a cui partecipano otto destrieri, rimanendo esclusi i quattro ultimi arrivati nelle singole batterie.Maggio è dunque il mese in cui il turista è più motivato a visitare Fucecchio, una città bella, allegra e molto folcloristica.Palio delle ContradeFucecchio (Firenze).dal 13 al 20 maggio 2018.la settimana è scandita da eventi giornalieri.Domenica 13 maggioore 9-20 - Mercatino delle Contradeore 10:30 - Sfilata dei piccoli contradaioliore 15 - Palio in GiocoMartedì 15 maggioore 21 - Presentazione del cencioMercoledì 16 maggioore 21 - La Tratta dei cavalliGiovedì e venerdì 17-18 maggioore 17:30 - Prove in Buca d'AndreaSabato 19 maggioore 10:30 Firma dei fantiniDomenica 20 maggioore 9 - Sfilata storicaore 16 - Corsa dei cavalliL’evento è gestito dall’Associazione Palio delle Contrade c/o Comune di Fucecchio, contattabile al numero 0571/2681. Maggiori informazioni sul sito ufficiale evento gratuito.ci sono diverse possibilità di arrivare in auto a Fucecchio. Una è la superstrada Firenze-Pisa-Livorno con uscita a San Miniato , Autostrada Firenze Mare A11 con uscita ad Altopascio o a Chiesina Uzzanese, Autostrada A1 con uscita a Firenze Scandicci e Autostrada A12 con uscita a Pisa Centro; la stazione ferroviaria più vicina si trova a San Miniato ed è attraversata dalla linea Firenze-Pisa, ma il collegamento con Fucecchio è garantito dal servizio autobus della CPT; gli aeroporti di riferimento sono il Galileo Galilei di Pisa e l’Amerigo Vespucci di Firenze.