Il Festival dell'Oriente a Brescia

Ilrappresenta quello ch’è l’unico, vero punto d’incontro fra due culture, quella occidentale e quella orientale. Un’occasione di confronto nella quale la tradizione dell’Asia “sbarca” in Europa, raccontata nel corso di una manifestazione itinerante (in Italia tocca Torino ) chesi stanzia a, precisamente al. Il complesso fieristico garantisce tutto lo spazio che si può obiettivamente desiderare, un’area consona a ospitare. Inci sono poiche svelano tematiche specifiche in relazione ai paesi detentori di usanze molto antiche, affascinanti proprio perché alquanto lontane dall’immaginario e dal costume europeo.Il Festival corrisponde a un’avvincente full immersion, sicché interazioni, sperimentazioni e sguardi all’interno del grande, caleidoscopico universo orientale illuminano spirito e corpo lungo un viaggio che elegantemente si dipana fra le spire labirintiche e appassionanti delle, delle, dello, delloe di tantissime altre tecniche e rivelazioni.Colori, musiche, profumi e cucina esplorativa sono quanto hanno da offrire i paesi partecipanti, come India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Malesia, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Mongolia, Rajasthan, Nepal, Tibet e tanti altri. Si tratta di un happening che indaga tradizione e modernità lungo un percorso di evoluzione che ha interessato nei secoli le perle dello sconfinato continente asiatico. L’evento renderà edotto il visitatore riguardo riti e consuetudini che entro i confini delle diverse nazioni esotiche costituiscono una quotidianità sacra, inviolabile e sempiterna. Si potrà assistere, ad esempio, alla variopintanata nella regione del Punjab per propiziare l’avvento della primavera, allache fonde senso sociale e spiritualità, allo spettacolo imbastito dalIl Festival dell’Oriente asseconda i desideri e accorcia nettamente le distanze grazie alle sue mostre atte a ricreare fedelmente ambienti eccezionali, il, ile il, focalizzandosi poi su favolose esposizioni di. Rimarrete a bocca aperta di fronte alle riproduzioni di gloriosi e monumentali simboli storici e religiosi, il, lae laIl cibo è naturalmente parte essenziale dell’espressione culturale vigente in ogni civiltà e il festival in tal senso non manca di sottoporre al giudizio papillare del pubblico avventore tante esclusive pietanze preparate neiindiano, thailandese, giapponese, tibetano, egiziano e vietnamita.Insomma, le differenze fra Oriente e Occidente paiono evidenti, eppure nel caso del Festival dell’Oriente arrivano a toccarsi, una cultura conosce l’altra finendo con l’ammirarla. Non a caso il simbolo scelto per rappresentare la manifestazione è la figura che unisce "yin" e "yang", concetto che ha origine dall’antica filosofia cinese.Festival dell’OrienteBrixia Forum, via Caprera 5 - Bresciadal 28 al 30 settembre 2018dalle ore 10.30 alle ore 22.30intero € 12.00, ridotto € 8.00 riservato a bambini dai 5 ai 10 anni e accompagnatori di disabili, gratuito per bambini under 5 anni e diversamente abili; il biglietto comprende l’accesso al Festival dell’Oriente, alla Fiera Salute e Benessere e al Festival delle Arti Marzialifieraconsultare il sito ufficiale della manifestazionecontattare i seguenti numeri, tel. 0585/240660, 338/7332218, 333/5756621 o visitare la pagina Facebook dell’eventoIn auto si deve uscire al casello Brescia Ovest dall’Autostrada A4, seguire le indicazioni per Brescia via Orzinuovi e infine Fiera; la stazione ferroviaria dista 5 km dal polo fieristico; al Brixia Forum arriva l’autobus linea 7, direzione via Di Vittorio – Capolinea; la metropolitana ferma a Brescia Due; l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo è quello di riferimento.Scopri tutti gli eventi della Lombardia