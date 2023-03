La fioritura di Messer Tulipano al Castello di Pralormo

Le fioriture

(provincia di Torino) torna anche quest'anno l'abituale manifestazione intitolata "", che annuncia l'arrivo della primavera. L'evento giunge alla XXIII edizione e si svolge nel maniero piemontese, dove vengono presentati 100.000 esemplari di tulipani e narcisi: si tratta a tutti gli effetti di una delle più spettacolariIl parco che circonda il, progettato nel XIX secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, è il teatro dell'esposizione di tantissime varietà di fiori, come i bellissimi tulipani neri, mentre nel sottobosco è possibile ammirare i tulipani pappagallo, i viridiflora, i frills dalle punte sfrangiate, i tulipani fior di giglio e molte altre specie.I prati sono impreziositi dalla presenza di aiuole colorate e profumate, che si muovono sinuose tra glisenza alterare la bellezza dell'impianto storico e architettonico.Ogni anno la manifestazione propone anche esposizioni a tema, allestimenti, eventi e intrattenimenti per tutti, ma anche una zona shopping con eccellenze enogastronomiche del territorio, cosmetici naturali, tessuti, piante, fiori e prodotti per il giardino. Il parco dispone di panchine per riposarsi o fare un picnic, una caffetteria ristorante e anche una zona dedicata ai cani.Fra le varietà più significative del parco c'è il tulipano, la cui forma ricorda una peonia e cambia il colore durante la fioritura, da giallo ad arancione scuro; il, con un delicato colore rosa; i, mix di tulipani con steli alti e petali a punta di colore rosso, viola, bianco e arancione.Ci sarà anche il gruppo dei, con petali a tinta unita di vari colori; il tulipano nero, che evoca fascino e mistero; il tulipano Mata Hari, alto quasi 70 centimetri; il gruppo dei, con la curiosa fioritura a mazzetti.Da segnalare anche il tulipano, con i petali movimentati e ancora il tulipano, che sboccia color avorio e in seguito si tinge di color violetto sul bordo dei petali, prima di diventare completamente viola.Per concludere, ricordiamo che come sempre inaugura contestualmente all'evento anche la nuova stagione di(dall'1 aprile al 29 ottobre 2024) e che Messer Tulipano è fruibile anche in caso di pioggia.Castello di Pralormo, Pralormo (Torino).dall'1 aprile all'1 maggio 2023.dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18;sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.intero: 10 euro;giorni feriali: 9 euro;bambini dai 4 ai 12 anni: 5 euro;ridotto per gruppi > 15 unità e convenzioni: 8 euro;gratuito fino ai 4 anni.maggiori informazioni sul sito ufficiale