Giardinity primavera a Vescovana, Villa Pisani

Informazioni, date, orari e prezzi di Giardinity

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ben 450.000 tulipani olandesi, fioriti e mescolati tra l’erba e i fiori spontanei di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin , sono i protagonisti della IX edizione diil parco della storica villa a, in provincia di, si trasforma in un quadro impressionista grazie a oltre 150 differenti varietà e colori di bulbi precoci e tardivi, dai petali lisci, piumati o frangiati, delle altezze più differenti. Non sono strisce di tulipani piantati con i mezzi automatici per essere recisi e venduti, come si usa fare altrove; sono fiori che, sbocciando ogni anno.Nato dal progetto della paesaggista olandese Jacqueline van der Kloet, “Giardinity, nuovo impressionismo olandese” propone il meraviglioso spettacolo della, forniti dalla prestigiosa azienda olandese Fred de Meulder Export B.V.Quella di Vescovana non è solo una delle; la manifestazione Giardinity primavera è anche un’occasione unica per andare alla scoperta del magico giardino di Evelina Van Millingen Pisani. Come spiega Mariella Bolognesi Scalabrin, proprietaria della villa cinquecentesca: «Il mio desiderio è di far vivere questo luogo per conservare e tramandare la storia di Evelina e per condividere questa bellezza con chi ama la natura».: Giardinity primavera - I Bulbi di Evelina Pisani: Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, via Roma 25, Vescovana (Padova).: dal 21 marzo al 25 aprile 2024.tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.manifestazione floreale.biglietto adulti 10 euro;bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni: 5 euro;entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap.Famiglia di 4 persone: 25 €.Gruppi oltre 20 persone: 8 € a testa.Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life, Vita di Campagna - Abbonati che presentano la CartaVerde, Soci Pro Loco: 8 €.: durante la fioritura, ogni sabato e domenica (ma anche a Pasqua e Pasquetta) ci sono visite guidate storiche e artistiche alla villa, visite guidate al giardino e al parco, laboratori e attività ludiche per bambini e c'è disponibilità di un’area per picnic.A Pasquetta: una speciale Caccia al Tesoro Botanico, guidata e dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni ore 10-12 e 15-17 e picnic in giardino.Ogni fine settimana è presente un servizio interno di bar e ristoro.Il costo del biglietto di ingresso consente comunque al visitatore di organizzare sul parco il picnic.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, email: info@villapisani.it.: siamo circa 40 km a sud di Padova.Per raggiungere Vescovana seguire l’A13 Bologna – Padova fino all’uscita Boara - Rovigo Nord.Dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 metri ancora a sinistra seguendo le indicazioni verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata. L'ingresso della villa è sulla sinistra.È presente un parcheggio gratuito nei pressi della villa.