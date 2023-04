La Festa dell'Asparago a Conche di Codevigo

Informazioni, date e orari della festa

Ladi Codevigo è un appuntamento che si ripete puntualmente ogni primavera. Quest’anno giunge infatti alla 33° edizione e, come sempre, è atteso un grande successo di pubblico. Per oltre due settimane,(vedi date esatte nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo) lo stand gastronomico propone piatti a base dell’, ma non solo: in programma ci sono anche concerti, un angolo bar, il nuovo spaccio di prodotti locali, la pesca di beneficenza, giostre per bambini e mercatini creativi.Nel riccotroviamo primi piatti gustosi come risotto di asparagi, pasticcio di asparagi, gnocchi freschi (asparagi/ragù di carne) e tagliatelle (asparagi/ragù di carne), mentre tra i secondi c’è l’immancabile uova e asparagi e tanti piatti di carne.Siamo in provincia di Padova , a ridosso della Laguna Veneta, dove da sempre si coltiva l’, il cui caratteristico sapore è determinato del territorio di coltivazione. I terreni infatti sono diad altissima salinità e ricchi di limo, fattori che lo rendono unico e inconfondibile. Oggi gli asparagi vengono prodotti su una superficie di circa 80 ettari nelle zone di Conche, Santa Margherita di Codevigo e Valli di Chioggia per un totale di circa 3000 quintali annui, contrassegnati con il logo territoriale ADC.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre degli asparagi in Italia Festa dell’Asparagovia Vallona n°83, Conche, fraz. di Codevigo (Padova).21-22-23-24-25-28-29-30 aprile, 1-5-6-7 maggio 2023.inviare messaggio Whatsapp al numero 392 5834802 (solo per gruppi a partire da 10 persone).lo stand gastronomico è aperto a cena dalle ore 19. Nei gironi festivi è aperto anche a pranzo dalle ore 12.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook del Gruppo Culturale Ricreativo di Conche.da Padova (35 km) si raggiunge Conche percorrendo la SS516 fino a Codevigo, che poi cambia nome e diventa SS309. Da Chioggia (12 km) si raggiunge Conche attraverso il Ponte Translagunare.