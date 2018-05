Sagre degli asparagi in Italia: dove, come e quando

Piemonte

Lombardia

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Emilia-Romagna

Lazio

Campania

Ne fu ispiratoche a essi dedicò alcuni pensieri filosofici, mentreaddirittura li dipinse in una celebre opera trattante natura morta. Nel caso non lo abbiate capito, stiamo parlando degli, prelibatezza dell’orticoltura europea coltivata almeno da un migliaio di anni ed entrata nel novero delle grazie di illustri personaggi, fra tutti. In verità in tanti vanno ghiotti di questo valente ortaggio di cui l’Italia è fra i maggiori produttori al mondo.Sapevate, infatti, che l'è ilin Europa di? Ebbene si. Insieme a Francia e Germania. A confermarlo, oltre ai dati relativi alla produzione sono anche le tante,dedicate agli asparagi un po' ovunque nel nostro paese nel periodo che corrisponde alla sua massima disponibilità, la primavera., i cultori degli asparagi possono assaggiare i loro ortaggi preferiti, ricchi di proprietà e preziosi per il benessere, cucinati in mille modi diversi.Ogni regione d’Italia propone eventi che si prefiggono l’obiettivo di espandere a più livelli la cultura gastronomica dell’asparago, ormai un divo assoluto della tavola nostrana, un’eminenza che parla molti dialetti e si fa sempre capire.Iniziamo il nostro tour a, dovesi è deciso di legare il blasone degli asparagi alla delicatezza della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino, facendo salire sul palco due eccellenze del palato, anime congiunte della Fiera dell’Asparago e della Tinca : la tinca fritta con gli asparagi in pastella manda letteralmente in delirio, c’è da crederci!Si accontentano di portare in trionfo un solo re i santenesi, che mettono di tutto un po’ fra gli ingredienti dell’attesa Sagra dell’Asparago di, ortaggio a marchio PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) degustabile singolarmente o in pietanze quali il risotto agli asparagi e l’insalata di asparagina con primosale di Fontanacervo e nocciole, una squisitezza.Nel mantovano la Sagra dell’Asparago rappresenta un appuntamento fisso del calendario di: nel suo centro storico convogliano gastronomia, storia e tradizione, che insieme originano uno straordinario connubio di sapori, un’alchimia divulgata sapientemente dai primi fautori della coltivazione dell’asparago in Lombardia, i monaci del, che incontrarono il beneplacito della celeberrimaL'località in provincia di Varese, è valorizzato dalUna qualifica celebrata dalla sagra che si svolge nella seconda metà del mese di maggio, in pieno clima prebellico. L'asparago di Cantello è famoso per la suafino a - 15 gradi, caratteristica che lo rende compatibile agli inverni, talvolta molto freddi, che si verificano in quell'angolo di pianura padana. Una delle ricette esclusive della sagra è l', lessato con uova cotte nel burro e grana. Roba da leccarsi i baffi.La produzione di asparagi nella, in provincia di Pavia, raggiunge ogni annoLache celebra a metà maggio la produzione si intreccia con le tradizioni locali, in particolare quella delche, al termine della manifestazione, mette a confronto le contrade del paese con una corsa guidata dalle coppie formate da fantino e maiale.L'è la caratteristica che distingue gli asparagi prodotti aNel corso di un mese,una kermesse a loro dedicata monopolizza l'attenzione di un vasto pubblico appassionati di buona cucina. Lo stand gastronomico allestito propone varie ricette, fra cu lasagne, ravioli, risotto e zuppa di farro con asparagi rosa.La coltivazione dell'asparago a Zambana in Trentino Alto Adige risale aAncora oggi laper due mesi, dalla fine di marzo alla fine di maggio. Le regole che ne disciplinano la produzione consentono ai produttori di fregiarsi del. In più,compare nell'. La sagra che ne celebra la delicatezza ed il sapore si concentra dalla metà di aprile alla metà di maggio. Nella, la produzione dell'asparago si concentra incoltivati da. La tradizione si è radicatae si è consolidata nel tempo anche grazie alla festa degli asparagi distribuiti sul mercato con il. Il sapore delicato si adatta a varie interpretazione, fra le quali emerge quella più classica, asparagi freschi con prosciutto cotto, patate lesse e salsa bolzanina. La sagra si svolge durante i fine settimana del mese compreso fra aprile e maggio.La coltivazione dell’asparago bianco in Friuli Venezia Giulia si fa risalire all’Ottocento e ha in parte rivoluzionato le dinamiche culinarie della regione portando leggerezza e benessere nelle tavole delle famiglie. Ottimo motivo perorganizzare da oltre ottant’anni la Festa degli Asparagi , una cinque giorni di allettante giubilo che fa eco alle porte diL’asparago bianco dicorrisponde a una delle varietà più note del germoglio italico: tale notorietà gli viene conferita dal(Indicazione Geografica Protetta), sinonimo di garanzia e innata bontà. Gli abitanti del borgo in provincia dine vanno talmente fieri da allestire puntualmente ogni primavera una vetrina a gittata internazionale, la Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP , che in un lasso di tempo di ben 11 giorni richiama a sé più di 100 produttori locali che si sfidano in una sontuosa e agguerrita mostra-concorso. Chi non lascia ma quasi raddoppia èdi Morgano, che nel trevigiano lancia una maratona di quindici giorni - la Festa dell'Asparago - all’insegna della libidine papil-gustativa: l’è una primizia che in una delle maggiori rassegne gastronomiche d’Italia inebria ancora i paesani facendo capitolare (in senso buono) i turisti, rapiti dall’essenza dell’asparago locale. Oltre a questo appuntamento, organizzato nella prima settimana di aprile, ce ne sono altri che nel corso del mese si tengono a Quinto di Treviso, San Polo di Piave, Tezze di Vazzola, Preganziol e Gardigiano di Scorzè.Birra, street food, concerti e altre iniziative sono al centro della sagra dell’in provincia di Vicenza. All'inizio di maggio, la sagra celebra l'asparago bianco De.Co. (denominazione comunale) offerto come ingrediente principale di tante ricette.Spiagge,Uno scherzo? Non adove, nella seconda metà di aprile è abitudine festeggiare l'asparago bianco, prodotto a. Ladella località si sposa perfettamente con la tradizione che identifica l'asparago come uno degli ingredienti principali della cucina locale, versatile al punto da accompagnare un pasto dal'antipasto al dolce.Tra le fila dei massimi estimatori dell’asparago poteva forse mancare l’Emilia-Romagna? Ovviamente no, specialmente se si specifica che in provincia diviene coltivata una qualità conosciuta un po’ in tutto il mondo e a farla splendere di luce propria è la Sagra dell’Asparago Verde di Altedo . Altedo, frazione del comune di, è dal 1970 il gran cerimoniere di un evento che si coccola una chicca a marchio IGP, appunto l’Asparago Verde, che ha incontrato negli anni un’assoluta consacrazione oltre alla gelosa tutela del Consorzio degli Agricoltori. Questa tipologia si produce in soli 30 comuni dell’hinterland del capoluogo romagnolo e in 56 totali in tutta la regione, per un quantitativo che sfiora i 40.000 quintali prodotti su scala annua. La Fiera dell’Asparago aggiunge alla conoscenza gustativa anche quella territoriale: difficile sfuggire al fascino dele dellaCon la Festa degli Asparagi che si tiene ad, piccolo paese sulle sponde del lago di Turano in provincia di, ci addentriamo nel caleidoscopio di ricette che richiedono la diretta interpretazione gastronomico-attoriale dell’ortaggio principe del Belpaese, il quale trionfa abbinato a un primo piatto come le mezze maniche e pancetta, a un secondo completo come la frittata e un antipasto come le mitiche bruschette. L’asparago monopolizza qui ogni menù e se lo si vuole comprare fresco per cucinarlo comodamente a casa, si passi dal mercatino dei prodotti agroalimentari. Certo la terra del Tricolore incanta continuamente con le sue bizzarrie e la volontà degli italiani più eccentrici di sbizzarrire e sbizzarrirsi: lo sanno bene a, che nel viterbese definisce i tratti maturi della Sagra dell’Asparago , frequentata da divoratori che dell’asparago bianco non buttano via niente. In una quadrilogia di giorni avviene davvero di tutto, intrattenimenti, degustazioni di piatti come le lasagne con asparagi e salsiccia, il semifreddo agli asparagi. Uno dei momenti clou della sagra è lache mette a dura prova le abilità di chi si cimenta per divertire gli spettatori. La preparazione della gigantesca frittata esige 1.500 uova e un quintale di asparagi. In breve, ci si tiene leggeri!Chiudiamo con il sud: la Sagra degli Asparagi a Squille pressoin provincia dipropone ai turisti la versione selvatica del germoglio (si differenzia da quella coltivata sia per sapore che per aspetto), illustrandone le proprietà salutari e i contributi salienti alla dieta mediterranea.Non solo asparagi nella località campana diLa manifestazione che si svolge a maggio celebra unitamente all'asparago anche ilconosciuto come prugnolo, unutilizzato come ingrediente fondamentale della cucina locale. A renderlo particolare sono le caratteristiche organolettiche, simili a quelle del tartufo.