La Sagra della Primavera a Nuraminis

La(provincia del Sud Sardegna) giunge quest’anno alla IV edizione.è il Parco di San Lussorio ad accogliere questa festa interamente dedicata alla primavera e ai suoi sapori.Non è un caso, infatti, che i protagonisti indiscussi siano gli– è questo il periodo del raccolto e delle sagre dell'asparago in tutta Italia – e le, anche se la ricca gastronomia locale propone specialità di ogni tipo, dai primi piatti ai dolci, da assaggiare con un menù degustazione a 15 €.La giornata si apre al mattino con l’apertura degli stand e prosegue fino a sera con tanti appuntamenti per tutti i gusti. Ma vediamo nel dettaglio il programma della manifestazione.Ore 10:30 Apertura stand di produttori, artigiani e hobbisti.Ore 11:30 Anteprima della Seuinstreet band.Ore 13 Degustazione di piatti tipici tradizionali. Prenotazione sul posto.Ore 16 Pasticceri in campo. Gara di dolci alle mandorle.Ore 17 Passeggiata verde tra i campi di asparagi. Dimostrazione del taglio e della lavorazione.Ore 18 Esibizione della Seuinstreet band.Ore 19 Premiazione, ringraziamenti e saluti.Inoltre, durante la mattinata si può assistere alla lavorazione del formaggio e del pane, mentre per tutto il giorno è possibile visitare la chiesetta di San Lussorio, che rientra tra i siti della manifestazione “Monumenti Aperti”.Sagra della PrimaveraNuraminis (Sud Sardegna).7 maggio 2023.ingresso gratuito alla sagra.Il pranzo con menù degustazione costa 15 €.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.Nuraminis si trova a 33 km da Cagliari , da dove si può raggiungere percorrendo in direzione nord la SS131.