Saboris Antigus, sapori e tradizioni della Sardegna in Trexenta e Sarcidano

Calendario

6 novembre – Gergei

13 novembre – Selegas

20 novembre – Serri

27 novembre – Siurgus Donigala

4 dicembre – Suelli

8 dicembre – Guasila

11 dicembre – Gesico

18 dicembre – Mandas e Nurri.

Informazioni utili per partecipare a Saboris Antiugus

La Sardegna è anche – o soprattutto – terra di tradizioni e buona cucina. Tra le vallate e le colline del Sarcidano, in particolare, la tradizione dell’olio, del vino e del pane viene tramandata da generazioni. È per questo che è nata, una rassegna nella qualeaccolgono i visitatori per promuovere le eccellenze locali in un circuito itinerante die atmosfere autentiche.La manifestazione, ormai giunta alla IX edizione, si sviluppa per quasi un mese e mezzo –– e propone ovviamentee mercatini, ma anche dimostrazioni dei vecchi mestieri con i, laboratori per bambini, visite guidate ai centri storici e alle antiche dimore, ai luoghi di culto e ai siti archeologici del territorio; per questo Saboris Antigus è un appuntamento culturale per tutta laL'agenda di Saboris Antuigus 2022 prevede diverse tappe nei Comuni della Trexenta e del Sarcidano:Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulla rassegna itinerante Autunno in Barbagia Saboris Antigus - Sapori e tradizioni in Trexenta e SarcidanoGergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Guasila, Gesico, Suelli, Mandas e Nurri (provincia del Sud Sardegna).dal 6 novembre al 18 dicembre 2022.ingresso gratuito.ogni tappa ha orari e programma specifici. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.i paesini si trovano nella provincia del Sud Sardegna, indicativamente tra i 50 e i 70 km a nord di Cagliari