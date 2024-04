La Sagra de Su Pani Saba a Sini

Programma

torna per la XXIX edizione la, paesino dell’Alta Martmilla, in provincia di Oristano Per chi non lo sapesse, su pan'e saba è un dolce tipico sardo: è appunto un pane con la(uno sciroppo che si ottiene dal mosto cotto), preparato con il lievito madre e l’aggiunta della saba, successivamente guarnito con mandorle, uva passa e spezie.Tradizionalmente, in Sardegnasi mangia in occasione di alcune ricorrenze importanti, tra cui i festeggiamenti di San Giorgio (sul calendario il 23 aprile), mentre a Sini è ormai consuetudine che la sagra si svolga- Ore 10 Apertura della manifestazione e degli stand.- Ore 10-11 Dimostrazione della lavorazione de Su Pani Saba presso Casa Cau in Via Dante.- Ore 10:30 Rievocazione de Sa Coja Antiga Sinesa, seguita dalla dimostrazione, lavorazione e cottura de Su Pani Saba con gli sposi presso “Domu de Tzia Bibiana”, in via Cagliari.- Ore 10:30-12:30 Degustazione Pani Saba presso Piazza Martiri di Via Fani.- Ore 15-16 Dimostrazione della lavorazione de Su Pani Saba presso Casa Cau Via Dante.- Ore 15:30-19:30 Degustazione Pani Saba presso Piazza Martiri di Via Fani.- Ore 16:30 Tradizionale sfilata per le vie del centro abitato con:Giogo dei buoi VillamarTamburini e trombettieri Pro Loco di OristanoAssociazione Culturale Musicale Launeddas del SinisGruppo Folk SAludoS di NuoroGruppo Folk Su Pottabi di SamassiGruppo Folk Sa Turri di PortodscusoAssociazione Culturale Donna Zenobia di MacomerGruppo Folk Tradizioni Popolari Sant’Ignazio da LaconiGruppo Folk Santa Lucia di BarraliGruppo Folk Santa Lucia di AsseminiGruppo Folk di Sini.- Ore 17 Dimostrazione della lavorazione de Su Pani Saba presso Casa Lampus.- Ore 19 Balli sardi con Ignazio Mura presso Piazza Eleonora d’Arborea.Inoltre, per tutta la giornata si può partecipare a laboratori, degustazioni di vini e legumi del territorio, mostre d’arte e visite ai siti d’interesse locali.: Sagra de Su Pani Saba: Sini (Oristano).: 25 aprile 2024.: ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Sini dista circa 45 km da Oristano, da dove si raggiunge percorrendo la SP35.Da Cagliari (70 km) si percorre la SS131 fino a loc. Villasanta e poi si continua sulla SS197 fino a Villamar e, da lì, sulla SP46 seguendo le indicazioni per Sini.