La Sagra dei Legumi ad Albagiara

Programma

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ladiè un evento ormai classico della primavera locale. Per chi non lo conoscesse, Albagiara è un minuscolo comune di neanche 250 abitanti dell’entroterra della provincia di Oristano , dove quest’anno si svolge ladi una festa interamente dedicata ai legumi.L’appuntamento è per, dopo che la sagra è stata riprogrammata a causa del maltempo (era inizialmente in programma per il 21 maggio). Alla Pro Loco Albagiara non si sono persi d’animo e hanno trovato questa nuova data per una giornata all’insegna del divertimento e dei prodotti della terra.La sagra si svolge in paese, dove sono dislocatinelle vie del borgo. In ogni postazione si possono assaggiare pietanze diverse acquistando un unicopresso l'info point in Piazza Concordia, che dà diritto a una degustazione in ogni postazione.Ore 9 Manifestazione di corsa Orienteering, organizzata dall'ass. culturale "Escovedu in movimento" in collab. con la L'A.s.d. San Paolo Sini.Ore 10:30 Apertura mostra mercato di arti, mestieri e prodotti tipici nelle vie del centro storico.Mostra del coltello artigianale (Casa Museo).Mostra "i colori di Giulia" (Casa Murru).Mostra sculture in ferro di C. Serra (Casa Murru).Mostre fotografiche a cura di Rinaldo Ruggeri e Federico Serra (Casa Museo e Murru).Mostra "Un viaggio nel tempo: i mestieri di una volta” per concessione del Sig. Casula Paolo (Casa Murru).Ore 11:30 Proiezione video e foto “Albagiara e il suo territorio": testimonianze sulla coltivazione dei legumi a cura di Eligio Testa (Casa Museo).Visita guidata ai siti di interesse storico del paese a cura del Prof. Montanari (ritrovo presso Casa Museo).Ore 13 Degustazione dei piatti tipici locali a base di legumi presso i punti dislocati in Piazza Mercato, Piazzetta Mazzini e via Cagliari.Ore 15 Visita guidata ai siti di interesse storico del paese con ritrovo in Casa Museo.Dalle ore 16 sfilata per le vie del paese dei gruppi: Giudicato di Torres (Porto Torres).Musici, sbandieratori e figuranti quartiere Fontana di Iglesias.Sbandieratori e musici della città dei Candelieri di Porto Torres.A seguire, esibizione degli Sbandieratori e rievocazione del matrimonio Medievale di Adelasia di Torres e Enzo di Svevia.Spettacolo di giocoleria per le vie del paese.Dalle ore 18:30 degustazione (vedi info pranzo).Dalle ore 19 musica e balli con il gruppo "Sonos in cumpanzia".Durante tutta la giornata è possibile visitare la Casa Museo, Casa Murru, la Chiesa S. Sebastiano, la Chiesa campestre San Pietro e Funtana Giossu.Sagra dei LegumiAlbagiara (Oristano).4 giugno 2023.ingresso gratuito. Acquistando l’apposito ticket si ha diritto a tre degustazioni nelle diverse postazioni (una per ciascuna).maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco. Tel. 3488558841 (anche Whatsapp).da Oristano (38 km) si raggiunge Albagiara percorrendo la SP35.Da Laconi (22 km) si percorre la SS 442 di Laconi e di Uras.