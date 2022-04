La Sagra dell'Asparago a Santena

Programma

Il tesoro di, ovvero il celebratissimo, è portato in letterale trionfo nell’arco di 10 giorni all’insegna del gusto e del divertimento. Il comune in provincia diorganizza quest'anno l’89° edizione dellamusica, cibo e intrattenimento si riversano per le strade per una festa interamente dedicata alla punta di diamante dell’orticoltura locale: l’asparago santenese si fregia del marchio, acronimo di Prodotto Agroalimentare Tradizionale, è ricco di qualità sensazionali, caratteristiche organolettiche pregevoli e un prestigio guadagnato fin dai tempi di, il diplomatico italiano che ha contribuito in prima persona a diffondere la cultura gastronomica afferita alle proprietà straordinarie del germoglio autoctono.Piazza Martiri della Libertà ospita il PalAsparago ed è il cuore della manifestazione fin dall’investitura inaugurale dei personaggi folcloristici Sparsera e Ciatarin. Sotto iltroviamo prelibatezze a base di asparago, ingrediente perennemente presente nei piatti preparati per le lunghe tavolate e i ristoranti aperti a pranzo e a cena.Il menù proposto dalla manifestazione è ricchissimo: si va infatti da una carta degustazione alla lista antipasti, primi, secondi e contorni nel menù classico. Lo stand gastronomico è aperto tutti i giorni dalle ore 19 alle 23, nel fine settimana anche dalle 12 alle 15.Oltre alle bancarelle, gli stand, le giostre e il mercatino fieristico, quest'anno la sagra incontra anche il Giro d’Italia, ma tra le novità più importanti in programma nell'edizione 2022 ricordiamo la(venerdì 6 maggio), la(sabato 14 maggio) e il(sabato 7 maggio) in Piazza Forchino dedicato ai giovani.La sagra si conclude domenica 15 maggio con laper le strade del paese del corteo a cui partecipa sia la banda musciale che gli sbandieratori di Mappano. A tarda sera la fatidica consegna dell’a personaggi illustri della cittadina.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliSagra dell’AsparagoPiazza Martiri della Libertà, Santena (Torino).dal 6 al 15 maggio 2022.la cucina del PalAsparago è aperta tutti i giorni dalle ore 19 alle 23;il sabato e la domenica anche dalle 12 alle 15.Eventi tutti i giorni dal tardo pomeriggio a tarda sera, weekend con eventi dalla mattina alla sera.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della manifestazione.concerti gratuiti, menù a pagamento.sagra gastronomica.contattare la Pro Loco di Santena al tel. 392/4531719 o inviando una e-mail all’indirizzo prolocosantena@gmail.com la città si raggiunge percorrendo l’Autostrada A21 Torino – Piacenza e uscendo a Santena.La cittadina possiede una propria stazione ferroviaria.Torino è collegata a Santena dagli autobus linee 45 e 45B dell’azienda GTT S.p.A.Ll’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle è il più vicino alla località.