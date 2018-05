La Festa dell'Asparago Bianco a Zambana

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

È qui la festa? Sì, a Zambana , piccolo centro della provincia di Trento , stand gastronomici, spettacoli e intrattenimenti musicali, mostre, rassegne, convegni e giochi si cingono nel gioviale abbraccio della, kermesse che risuona in tutto il Trentino Alto Adige dal 27 aprile al 1° maggio rendendo peraltro omaggio ai, patroni del luogo.Il germoglio che si coltiva nelle campagne del borgo è una prelibatezza assoluta che, a ragione delle eccelse proprietà organolettiche, ha saputo guadagnarsi dall’800 a oggi l’ambito marchio(Denominazione Comunale) fregiandosi inoltre del riconoscimento dientrando nelle fila dei Prodotti dell’Arca – Slow Food e dell’Atlante dei Prodotti Tradizionali del Trentino. A renderlo unico è la sua delicatezza, la tenerezza e la mancanza di fibra, nonché il fatto di essere raccolto ancora a mano o al massimo da utensili rudimentali a uso rigorosamente agricolo.Si coglie così l’occasione di stare insieme e passeggiare tra le bancarelle del, magari visitare lae le numerose. Camminare può allora giustificare una sana abbuffata di pietanze che, ça va sans dire, celebrano l’asparago come ingrediente principale, tipici gli asparagi in salsa d’uovo accompagnati da carne salada trentina, vino e birra. La libera vendita dell’ortaggio viene esercitata nei giorni dell’evento – organizzato dallain collaborazione con diversi enti - a Zambana Vecchia dall’in via Trento.Festa Patronale dell’Asparago BiancoZambana (Trento)dal 27 aprile al 1° maggio 2018sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 2.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 2.00gratuitosagra gastronomicaconsultare la pagina dedicata sul sito della Pro Locoinviare una e-mail all’indirizzo info@prolocozambana.com o consultare la pagina facebook della Pro LocoDall’Autostrada del Brennero A22 bisogna uscire a Trento Nord e seguire la SS 12 fino al paese; la stazione locale è attraversata dalla linea ferroviaria Trento – Malé, inoltre c’è una seconda stazione ubicata a Lavis e collegata all’abitato da un sottopassaggio; l’aeroporto di riferimento è il Valerio Catullo di Verona , a poco più di un’ora di strada da Trento.Scopri tutte le sagre del Trentino Alto Adige