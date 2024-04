La Mostra dell'Asparago a Zero Branco

Informazioni, date e orari della Sagra del Radicchio

Calendario delle aperture

Ritorna anche quest’anno la Zero Branco , in provincia di Treviso , ormai giunta alla 27° edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Zero Branco, si svolge(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo) presso la tensostruttura in via Taliercio.L’asparago è il protagonista assoluto con la mostra e gliche propongono le specialità a tema. Durante la festa si possono acquistare questi gustosi frutti della terra, osservare la filiera di lavorazione dell’asparago, senza tralasciare il divertimento e il ballo con le migliorie i tantiin calendario, come quello di sabato 20 aprile (ore 14:30), quando torna anche laalla scoperta del territorio zerottino, con ritrovo in via Verga (fronte scuole) qualche minuto prima della partenza (contributo di 5 euro a partecipante e la prenotazione è obbligatoria scrivendo al 3282387520 o a info@germoglidiprimavera.tv). Ildella kermesse si può consultare qui (pdf) . Ricordiamo inoltre che la sagra precede di qualche giorno la Mostra dell'Asparago a Badoere di Morgano Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali feste e sagre degli asparagi in Italia : Mostra Asparago di Badoere IGP: via Taliercio, Zero Branco (Treviso).: 12-13-14 e 18-19-20-21 aprile 2024.: ingresso gratuito, degustazioni a pagamento.: sagra enogastronomica.- Gli stand gastronomici aprono il giovedì, venerdì e sabato alle ore 19:- La domenica a pranzo alle ore 12:30 e a cena alle ore 18:30.- Sabato 13 aprile pranzo inaugurazione aperto a tutti alle ore 12:30.- Maggiori informazioni e il programma con tutti gli appuntamenti e gli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale della rassegna gastronomica Germogli di Primavera, sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Zero Branco si trova 12 km a sud-ovest di Treviso, da dove per raggiungere il paese si può seguire la Via di Sant’Angelo oppure la SR515.Dall’autostrada A4 uscita Preganziol, dall’autostrada A27 uscita Mogliano Veneto.Trasporto pubblico: autobus della compagnia Atvo dalla stazione ferroviaria di Treviso.