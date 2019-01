La Sagra del Radicchio a Zero Branco

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È carnoso, appariscente nelle sfumature cromatiche del viola, di un amaro temperato da insospettabili sfumature dolciastre; da queste parti, nel nord-est, è il principe degli ortaggi. Arriva al top con l’inizio dell’anno nuovo, e proprio in questi giorni () lo potete gustare ‘a chilometro zero’ allache richiama a Zero Branco , nel pieno del distretto produttivo di questa varietà.La Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo propone il classico format delle sagre enogastronomiche, che uniscono buona cucina, artigianato e prodotti del territorio, intrattenimento. Tutte le sere, e la domenica anche a mezzogiorno, porta in tavola, a prezzo fisso, un menù a tema in cui il radicchio dà l’impronta a primi piatti (un classico è il) e fa da controcanto stuzzicante a robusti secondi di carne e non solo.Delizioso, ad esempio, il formaggio al radicchio alla piastra, servito con lo stesso ortaggio cotto in pastella, una versione nostrana del tempura giapponese.Tra le chicche di quest’anno, alla Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo c’è undalla– ma in cui l’ortaggio si fa sentire - che lo staff dei cuochi della sagra sforna sotto i vostri occhi ogni sera. Ad accompagnare e a chiudere la cena,e grappa rigorosamente allineate al tema.Al termine,per smaltire, eper portarsi a casa, oltre al Radicchio appena raccolto, le più rinomate specialità del territorio, tra cui le bollicine dei raffinati prosecchi per cui Treviso è celebre nel mondo.: Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo: Zero Branco (Treviso): dall’11 al 20 gennaio 2019: non disponibile: ingresso gratuito, degustazioni a pagamento: sagra enogastronomica: Pro Loco Zero Branco, tel. 3927435520: ci troviamo in provincia di Treviso, 12 km a sud-ovest del capoluogo, ben collegati con la rete autostradale (uscita Preganziol sulla A4 Torino-Trieste, uscita Mogliano Veneto sulla A27 Venezia-Belluno). Trasporto pubblico: autobus della compagnia Atvo dalla stazione ferroviaria di Treviso.Scopri tutte le sagre del Veneto