La Sagra del Peperone a Zero Branco

Laqui a, nel trevigiano, ha più di cinquant’anni e se li porta davvero beve; in programmaquesta manifestazione porta in tavola una primizia del territorio e tanti prodotti locali.Il menu è rigorosamente a base di peperone, quello nella varietà giallo brillante, dal sapore dolce e apprezzato soprattutto nelle insalate e nei risotti; portata principe della sagra lo storico piatto fatto di, sempre uguale dal 1967, e poi la frittura, pizze speciali,, il piatto zerotino, tutti preparati da uno staff con oltre 100 cuochi!Per l’anteprima del 31 agosto, in programma la serata solidarietàil cui ricavato sarà usato per l’acquisto di caschetti anti caduta capelli a seguito delle cure chemioterapiche, mentre per sabato 1 settembre è prevista lacon le mini-majorettes dell’Associazione Gilles Villeneuve, le esibizioni della banda Musicale G. Luise & Scatolin, le sfilata dei Colmelli Zairo e del Gruppo Folcloristico Palio e ledi. Sabato 8 è la volta dellae per domenica 9 ladi oltrein collaborazione con gli Amici Dei Trattori.: Sagra del Peperone: zona industriale in via Taliercio, Zero Branco ( Treviso : dal 31 agosto al 10 settembre 2018: dalle 19: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale del comune e sulla: siamo a poco meno di quindici chilometri a sud di Treviso; per raggiungere Zero Branco si può seguire la strada Sant’Angelo.Scopri tutti gli eventi del Veneto