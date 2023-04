La Festa dell'Asparago di Badoere IGP

Informazioni, date e programma della Mostra dell'Asparago

Sono in programma più di due settimane di festa qui a, nel Trevigiano, per la. L'appuntamento è, quando si porta in piazza l’ortaggio principe della Marca che si fregia della certifica di indicazione geografica protetta.Tipica primizia di primaveravede la sua zona di produzione compresa tra le province di, nei territori dove il Sile, il Dese e lo Zero scorrono lenti contribuendo a creare un habitat ideale per la coltivazione di questa varietà di asparago, presente sia nella versone bianca che la classica verde intenso.Laparte con l’apertura dello(riscaldato) e prosegue con spettacoli e tanto altro presso gli impianti sportivi in via De Lazzari. Nel ricco calendario di attività c'è anche ladell’Asparago di Badoere IGP sotto i portici settecenteschi della Rotonda (vedi programma completo nello specchietto riepilogativo qui sotto).: Mostra dell'Asparago di Badoere Igp: Impianti Sportivi in via De Lazzari, Badoere di Morgano (Treviso).: dal 22 aprile al 7 maggio 2023.sagra gastronomica.ingresso libero.si può prenotare un tavolo via sms al numero 377 1164874 indicando nome, cognome, ora e numero di coperti. Orario tassativo di arrivo entro le ore 12:30 per il pranzo e ore 19:30 per la cena. Servizio disponibile fino al raggiungimento del numero massimo dei posti destinati alla prenotazione. Riceverete un SMS in risposta con la conferma o meno della prenotazione. Nei giorni 25 aprile e 1 maggio il servizio non è disponibile.Sabato 22 aprileore 19 apertura stand gastronomico.Domenica 23 aprileore 9-19 Mercatino dell’Artigianato e della Creatività;dalle 10 alle 19 L’Arte Del Gioco: una ludoteca di giochi in legno in Piazza La Rotonda”ore 12 apertura stand gastronomico;ore 19 apertura stand gastronomico.Lunedì 24 aprileore 19 apertura stand gastronomico.Martedì 25 aprileore 8-19 – 12° Mostra scambio moto e bici d’epoca in Piazza Indipendenza.ore 9 – 29° Pedalata ecologica “Drio el Sil” – Partenza da via De Lazzari (Impianti Sportivi di Badoere);ore 12 apertura stand gastronomico;ore 13 Tour in bicicletta sulla “Via dell’Asparago”: Bassano – Badoere – Cimadolmo organizza Unpli Treviso. Sosta in piazza “La Rotonda” con gli Amministratori Comunali locali e Pro Loco;ore 14:30 – Motogiro dell’Asparago di Badoere Igp (partenza e arrivo in Piazza “La Rotonda”);ore 18:30 apertura stand gastronomico.Sabato 29 aprileore 19 apertura stand gastronomico.Domenica 30 aprileore 9-19:30 Sapori in Rotonda con la partecipazione di espositori provenienti dal Veneto e da altre regioni d’Italia con mostra, degustazioni e vendita;Ore 10:30-19 giornata non stop con gli Artisti di Strada: Otto il Bassotto, Pilu dei 4 elementi, Cometa Circus e Paolo Rech (Bambabambin – teatro di figura di artisti di strada);ore 12 apertura stand gastronomico.ore 18:30apertura stand gastronomico.Lunedì 1 maggioore 8-19:30 Sapori in Rotonda con la partecipazione di espositori provenienti dal Veneto e di altre Regioni d’Italia con mostra , vendita e degustazioni;ore 9:30 Sfilata Culturale Trattori d’Epoca dell’Associazione Gats di Levada; Esposizione in Piazza “La Rotonda”;ore 9:45 Esibizione Corpo Bandistico folk con Majorettes Magic Stars di Jesolo;ore 10:30 Inaugurazione ufficiale della “56^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp”;Omaggio ricordo ai Produttori partecipanti alla mostra in piazza “La Rotonda”;Premiazione del 12° Concorso “Metti in Vetrina l’Igp”ore 11:30 apertura Stand gastronomico;ore 14 – 54°Gran Premio Badoere, gara ciclistica per Dilettanti cat. Juniores;ore 16:30 concerto della Battuglia Pastellese: “Stan Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare” di Macerata Campania (CE) in Piazza ” La Rotonda”;ore 18 apertura stand gastronomico.Sabato 6 maggioore 19 apertura stand gastronomico.Domenica 7 maggioore 8:30-18 Germogli di Primavera: In Bici tra Natura, Cultura e Gastronomia …. Un paesaggio da assaggiare;ore 9 – 5° giROTONDA di Badoere, manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti – partenza dagli Impianti Sportivi di Badoere in Via De Lazzari;ore 12 apertura stand gastronomico;ore 18:30 apertura stand gastronomico;ore 23 chiusura festeggiamenti.La Pro Loco del Comune di Morgano nei giorni 23-25-30 aprile, 1 e 7 maggio in Piazza La Rotonda effettua la vendita al pubblico dell’Asparago di Badoere IGP.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook della sagra.: siamo a circa 15 km da Treviso, da dove per raggiungere Badoere di Morgano è sufficiente seguire la SP17.