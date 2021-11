I mercatini di Natale nella Rotonda di Badoere

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale di Badoere

Come ogni anno Badoere di Morgano si prepara all’Avvento già a partire da metà novembre con i suoi caratteristici mercatini di Natale.è una frazione del comune di, in provincia di, molto nota per la sua caratteristica rotonda realizzata dallaQuesto spazio è accerchiato da due barchesse di grandi dimensioni a forma di semicerchio ubicate a una distanza didella famiglia patrizia che però andò distrutta in un incendio del 1920. Il progetto della rotonda sembra sia stato ideato dalla scuola di Massari. I Badoer realizzarono il complesso architettonico con l’intento di dare una sede confortevole al mercato del lunedì autorizzato dallaa partire dal 1689.Nella rotonda Badoere anche quest’anno verranno organizzati i mercatini di Natale dedicati a tutti coloro che amano le cose fatte a mano. All’evento partecipano artigiani e creativi provenienti dall’intera regione, ma anche da altre zone d’Italia.dalle ore9 alle 19, nello splendido scenario delle arcate decorate, oltre 120 bancarelle esporranno i loro prodotti fra i quali gli avventori potranno scegliere oggetti da far trovare a parenti e amici sotto l’albero, decorazioni natalizie e molti altri oggetti prodotti artigianalmente. Alcuni artigiani realizzeranno al momento i propri manufatti.All’interno della Rotonda verrà allestito uno spazio gastronomico per accontentare tutti i gusti con piatti caldi e freddi, oltre alle classiche specialità invernali, mentre l'animazione sarà affidata a Mencho Sosa e Cronopia la Contorsionista.Piazza "La Rotonda", Badoere di Morgano (Treviso).21 novembre 2021.dalle ore 9 alle 19.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: dall’aeroporto di Treviso seguire le indicazioni per Morgano e da lì seguire la cartellonistica per Badoere.Per chi arriva in auto da Venezia con la A27, l’uscita da scegliere è quella di Treviso Sud mentre chi arriva dalla A13 deve prima imboccare la A4 Padova e uscire a Venezia/Mestre e da Mestre prendere la A27 con uscita Treviso Sud. Appena usciti dall’autostrada seguire le indicazioni per Morgano e successivamente per Badoere.