La Sagra degli Asparagi a Gorgo di Latisana

Ladi(frazione di Latisana ) ha una lunga tradizione che risale alla prima metà del Novecento, quando era solo un a piccola festa di borgata accompagnata dalla musica della fisarmonica. Negli anni è cresciuta e si è trasformata, fino ad assumere la denominazionenel 1989.La coltivazione dell’asparago qui è molto importante e oggetto di studi: nel sottosuolo di questa zona scorre infatti, che viene utilizzata per accelerare il riscaldamento del terreno e, di conseguenza, la diffusione delle varietà precoci dell’asparago. Ciò ha permesso di anticipare l’inizio della manifestazione dal mese di maggio all’ormai tradizionale periodo del 25 aprile, giorno di San Marco. Quest'anno, quindi, la nuova edizione dell’è in programma(vedi dettagli nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).La festa si svolge presso il, dove i chioschi gastronomici preparano le migliori specialità locali a base di asparagi. Oltre alle pietanze e alla musica dal vivo, la sagra propone anche tante manifestazioni collaterali sportive e di svago, oltre a unnei giorni festivi.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre degli asparagi in Italia Sagra degli Asparagi – Asparagorgocampo sportivo di Gorgo, fraz. di Latisana (Udine).24-25-28-29-30 aprile e 1-5-6-7 maggio 2023.ingresso gratuito.cucina ore 12-14:30 e 18:30-21:30 (festivi); ore 19-22 (feriali).Bar ed enoteca ore 10-16 e 17:30-23 (festivi); ore 18-23 (feriali).Bar giovani e chiosco birra ore 20:30-24 (festivi e feriali).maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra.Gorgo di Latisana si trova all’estremità sud-ovest della provincia di Udine , al confine con il Veneto.Dall’autostrada A4 uscire al casello di Latisana-Lignano, poi procedete diritti per circa 8 km, fino al secondo semaforo che indica a destra il centro di Gorgo. Dopo aver girato, proseguire per 1,5 km: ci si troverà ad uno stop, i festeggiamenti si trovano 300 metri a destra.Città nei dintorni: Latisana (5 km) e Lignano Sabbiadoro (12 km).