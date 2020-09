Nautilia, ad Aprilia Marittima la fiera delle barche usate

Torna puntuale come ogni anno una delle fiere più importanti dedicate al mondo delle imbarcazioni: Nautilia - 33° Mostra nautica delle imbarcazioni usate si svolge come sempre ad Aprilia Marittima, frazione di Latisana (provincia di Udine) il 17-18-19 e 23-24-25 ottobre 2020.



L'internazionalità dei visitatori e degli espositori, oltre al fatto di essere l'unico salone dell'usato dove le imbarcazioni sono poste a terra, fa sì che Nautilia si differenzi dalle altre mostre nautiche organizzate in Italia; qui, infatti, si ha la possibilità di ispezionare anche l'opera viva delle barche, controllarne i timoni, gli assi e le eliche.



Ovviamente, come per tutte le manifestazioni, anche questa fiera deve fare i conti con l'emergenza sanitaria in corso: per tale ragione Nautilia introduce una novità che facilita il rispetto delle norme di sicurezza e che in futuro verrà riproposta.



Sarà infatti disponibile anche un tour virtuale attraverso il sito ufficiale e i relativi social network, mediante il quale i broker potranno gratuitamente inserire sul sito il video di ogni imbarcazione iscritta in fiera, aggiungendo per ogni imbarcazione una scheda tecnica esaustiva sul suo stato e sulle dotazioni di bordo.



Il pubblico vedrà così ampliata la possibilità di esplorare digitalmente le barche in mostra presentate in anteprima online, ingrandendo le immagini e analizzandone i dettagli per visite accurate degli interni e degli esterni.

Come sempre accanto alle imbarcazioni saranno presenti gli stand degli operatori nel ramo degli accessori tecnici nautici.



Un'altra novità di Nautilia 2020 è in programma nel weekend di sabato 17 ottobre, data della finale del campionato IBGE (International Big Game Events) di drifting al Tonno rosso. Nell'occasione gli equipaggi di oltre 50 imbarcazioni provenienti da tutta Italia si sfideranno per vincere il trofeo. Le imbarcazioni saranno ormeggiate nel Marina Capo Nord di Aprilia Marittima pronte per la sfida.

Domenica 25 ottobre, invece, verrà effettuata una gara del “tonno simulato” (organizzata con collaborazione dello Yachting Club Aprilia Marittima), che premierà i partecipanti vincitori durante una serata culinaria di beneficenza con ricette a base di tonno.

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

Calendario delle aperture

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nautilia, Mostra nautica delle imbarcazioni usatevia del Coregolo 14, Aprilia Marittima (frazione di Latisana, Udine).17-18-19, 23-24-25 ottobre 2020.mostra nautica dell’usato.biglietto intero 10 euro;ragazzi fino a 14 anni gratis;ridotto 5 euro da 14 a 18 anni.fiera dalle ore 10 alle 18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.autostrada A4 uscita Latisana e proseguire sulla SR354 per 15 km in direzione diL'aeroporto di Trieste - Ronchi dei Legionari si trova a 64 km, mentre l'aeroporto di Venezia - Marco Polo si trova a 83 km.