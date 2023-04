La Festa degli Asparagi a Fossalon di Grado

Informazioni, date e programma della Festa degli Asparagi

La(frazione di Grado ) giunge quest’anno alla 35° edizione. Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Coldiretti, la sagra promuove l’asparago locale, vera eccellenza del territorio. L’appuntamento si sviluppa nell’arco di tre weekend, per l’esattezza ilA Fossalon gli ospiti possono trovare ovviamente tante(anche da asporto),, chioschi, piatti della tradizione, le torte delle mamme, il luna park e musica dal vivo.Tra le novità di quest’anno segnaliamo che lo stand gastronomico propone ogni giorno, in aggiunta al menù. La cucina apre tutte le sere a cena dalle ore 18:30, mentre la domenica e i festivi è aperta anche a pranzo dalle ore 12.E se piove? Nessun problema: la manifestazione ha molti spazi al coperto eSe ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre degli asparagi in Italia Festa degli AsparagiFossalon, fraz. di Grado (Gorizia).22-23-24-25, 29-30 aprile e 1-6-7 maggio 2023.ingresso gratuito.la cucina apre a pranzo ore 12-14:30 (solo domenica e festivi) e a cena ore 18:30-21:30 (tutte le sere).Sabato 22 aprile (solo cena)Ore 18 Inaugurazione.Ore 21 BLUE AGE unplugged (live).Piatto extra menù del giorno: asparagi e prosciutto crudo d’Osvaldo.Domenica 23 aprile (pranzo e cena)Ore 12 La Signora delle Fiabe presenta il lupo arrivato a Fossalon.Ore 14:30 Tre ore di animazione con i supereroi.Ore 21 Orchestra Souvenir (liscio).Piatto extra menù del giorno: risotto alla pescatora e asparagi.Lunedì 24 aprile (solo cena)Ore 20 Serata country con Elvis e Mosé.Piatto extra menù del giorno: risotto asparagi e cozze.Martedì 25 aprile (pranzo e cena)Festa di San Marco Evangelista patrono di Fossalon.Coldiretti presenta: 1° Mostra Regionale degli Asparagi.Ore 10 Inaugurazione mostra.Ore 10:30 SS Messa.Ore 11:15 Processione.Ore 11:45 Concerto bandistico.Ore 12 premiazione mostra e assaggi.Ore 21 Orchestra Fantasy (live – liscio).Piatto extra menù del giorno: frittata agli asparagi e speck d’Osvaldo.Sabato 29 aprile (solo cena)Ore 18 Festa provinciale della birra agricola.Ore 20 Pinkarmada live.Piatto extra menù del giorno: gnocchi asparagi e gamberoni.Domenica 30 aprile (pranzo e cena)Ore 9 Agrimercato di Campagna Amica, vendita km0.Ore 11:45 Dario & Helga (live – liscio).Ore 15 La gara delle torte.Ore 21 Exes (Live).Piatto extra menu del giorno: pasta al sugo di costa e asparagi.Lunedì 1 maggio (pranzo e cena)Ore 12 Trio Wanted (Live).Ore 14:30 Arriva la baby dance.Ore 15 Torneo di briscola.Ore 20:30 Cindy & the Rock history.Piatto extra menù del giorno: crespelle asparagi e mazzancolle.Sabato 6 maggio (solo cena)Ore 21 Sele Ale Sara (live).Piatto extra menù del giorno: asparagi impanati.Domenica 7 maggio (pranzo e cena)Ore 12 Domace (MACETE): Show comico con Furian, Maxino ed Elisa.Ore 20 Fandango – Tributo a Ligabue (live).Piatto extra menù del giorno: pasta all’ortolana e asparagi.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Fossalon si trova nella campagna tra Monfalcone e Grado (entrambe distanti 12 km), dove Viale della Vittoria incontra Via Istria.