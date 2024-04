La Sagra dell'Asparago e della Tinca a Poirino

Informazioni, date e programma della FRiera dell'Asparago

Vabbé, direte, tutte uguali, è un pesce d’acqua dolce. Sbagliato, c’è tinca e tinca. Quella di, borgo in provincia di, si fregia – unica in Italia – del marchio ‘’ ed è protagonista da oltre sessant’anni – assieme a un altro prodotto tipico del territorio – della, quest’anno in calendarioper la 67° edizione.Poirino è a metà strada tra la collina torinese, la campagna die l’Astigiano. La Fiera dell’asparago e della tinca si svela subito come una piccola campionaria di tutte le prelibatezze del gusto e dei prodotti artigianali del territorio.Ad asparago e tinca è assegnato il posto d’onore: il primo da oltre un secolo segna il paesaggio delle ‘terre rosse’, argillose, dell’altopiano su cui si trova la cittadina, l’altra (all’anagrafe ha un nome che profuma di nobiltà,) ha trovato l’habitat ideale nei laghetti che costellano il paesaggio.Oltre ad acquistarli ‘a chilometro zero’ sulle bancarelle della sagra e nelloallestito per l’occasione, nei giorni della fiera potrete farveli portare in tavola nelle trattorie della zona, scoprendo l’abbinamento più classico, la tinca fritta con gli asparagi in pastella, o il saporito carpione che nobilita le morbide carni della tinca.Alla Fiera dell’Asparago e della Tinca gli addetti ai lavori si contendono anche gli ‘oscar’ assegnati ogni anno da concorsi che premiano tra l’altro, di entrambi i prodotti, gli esemplari più giganti e appariscenti., mercatini e unfanno da contorno alla manifestazione.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Fiera dell’Asparago e della Tinca: Poirino (Torino).: dal 10 al 13 maggio 2024.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.Venerdì 10 maggio 2024Ore 19 Piazza Cavalieri di Vittorio veneto: apertura stand gastronomico.Ore 21 Piazza Italia: concerto di Ivana Spagna. Ingresso libero.Sabato 11 maggio 2024Ore 19 Piazza Italia: apertura stand gastronomico.Ore 21 Piazza Italia: concerto degli Explosion. Ingresso libero.Domenica 12 maggio 2024Ore 8 concorso di pittura estemporanea per adulti e bambini.Ore 8 Piazza Italia - Mostra mercato dei prodotti tipici e artigianato.Ore 8:30 Piazza dei Morioni: 3° Vetrina del bovino razza Piemontese.Ore 9 Concorso delle tinche e degli asparagi.Ore 9 Via Indipendenza: "Via dello Sport - Sportivissimo Me".Ore 9 Via XX Settembre, via Indipendenza: 3° Raduno dei trattori d'epoca.Ore 9 Via Risorgimento: 6° raduno dei trattori "Cuntadin a Puirin".Ore 9 Piazza Europa: raduno trattori.Ore 10 Piazza Italia: inaugurazione fiera.Ore 11 PIazza Italia: apertura stand gastronomico.Ore 21 Piazza Italia: concerto de Gli Amici di Telecupole. Ingresso libero.Lunedì 13 maggio 2024Ore 12 Piazza Italia: pranzo di beneficenza.Ore 19 Piazza Italia: apertura stand gastronomico.Ore 20:30 Piazza Italia: concerto di Luigi Gallia. Ingresso libero.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune, tel. 011 9450114.: Poirino si trova 27 km a sud-est di Torino, a 8 km dall’uscita Santena della Tangenziale Sud torinese, innesto dell’autostrada A21 Torino-Brescia.Fermano a Poirino anche i bus regionali Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) sulla linea Torino-Alba.