La Fiera dell'asparago di Mesola

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Sono lea creare il microclima ideale per far crescere l’asparago migliore che qui a, perla del ferrarese adagiata sulla riva destra del Po di Goro, al confine traed, si celebra con una festa che richiama sempre molti appassionati.La, in programma il, coinvolge il borgo intero, ne anima le strade e le piazze fin negli spazi rinascimentali del Castello Estense.I numerosi stand propongonodel prodotto principe di questa terra, servito in ogni sua forma da quella classica dei primi piatti al dolce, ma anche di vino delle sabbie, di salumi, formaggi e zucche. Durante la manifestazione sono in programma anche escursioni diurne e notturne nel territorio, mercatino, luna park, tombole e spettacoli.Laè un’occasione imperdibile per conoscere e ammirare un ambiente naturale davvero suggestivo; il borgo, posto a metà strada tra, si trova nella parte terminale di un percorso cicloturistico lungo oltre cento chilometri, a pochi chilometri dallaFiera dell’AsparagoMesola (Ferrara).23-24-25-29-30 aprile e 1 maggio 2022.dalle ore 10 alle 23 circa.sagra gastronomica.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook della Pro Loco.: il borgo di Mesola è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la SS Romea da Venezia o da Ravenna.Per chi proviene da, prendere l'autostrada A13 con uscita Ferrara Sud e proseguire per la superstrada E76 fino all’imbocco della Statale Romea.In zona si trova anche un’accogliente area attrezzata per camperisti.