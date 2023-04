La Sagra dei Sparasi di Mambrotta

Informazioni, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Gli asparagi sono una delle prelibatezze che ci regala la primavera. Il raccolto viene celebrato un po’ ovunque con sagre e feste, e anche a(frazione di, provincia di Verona ) non sono da meno. Anche quest’anno, infatti, torna la, uno degli appuntamenti più attesi in zona.sono quasi due settimane all’insegna del gusto: lo stand apre(nei giorni festivi anche dalle ore 12 alle 14) e propone le migliori specialità a base dicome risotto, tagliatelle, secondi piatti, ovi e sparasi e tanto altro.Si mangia e si beve, ovviamente, ma c’è spazio anche per alcuni: domenica 23 aprile divertimento e allegria con i Majorotti San Massimo lunedì 24 aprile il torneo di basket, martedì 25 aprile la biciclettata e domenica 30 aprile la camminata.La festa continua in qualche modo anche oltre la data di chiusura: da giovedì 4 a sabato 6 maggio è in programma la prima edizione del Mambrotta Beer Fest con birra e cucina bavarese.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre degli asparagi in Italia Sagra dei SparasiMambrotta, fraz. di San Martino Buon Albergo (Verona).dal 20 aprile all’1 maggio 2023.ingresso gratuito. Consumazioni a pagamento secondo menù.aperto tutte le sere dalle ore 19.Nei giorni festivi aperto anche a pranzo ore 12-14.oltre allo stand gastronomico, segnaliamo gli eventi di contorno.23 aprile – Majorotti di San Massimo.24 aprile - Torneo di basket.25 aprile – Biciclettata.30 aprile - Camminata.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra.Mambrotta si trova nella campagna a sud-est di Verona in direzione di Zevio.Principali località nei dintorni: Verona (14 km), San Martino Buon Albergo (7 km), San Bonifacio (17 km).