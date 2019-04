La Festa degli Asparagi a Tavagnacco

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Ladi Tavagnacco , alle porte di Udine , pare proprio non sentirli i suoi ottant’anni e oltre; sempre fresca e animata dalle tante attività in programma è ormai abituata a far compagnia al popolo friulano per più giornate – quest’anno ile poi l'Immancabili i laboratori del gusto per assaggiare, vini bianchi locali ma anchenostrani con un appuntamento tutto speciale con le tipicità e i profumi di Sauris previsto per l’ultima giornata della manifestazione (12 maggio); inoltre a inaugurare la kermesse le selezioni regionali per il concorso di Miss Italia (venerdì 26 aprile).La Festa degli Asparagi di Tavagnacco è la sagra più famosa e longeva della regione tutta dedicata al prodotto principe di queste terre, l’asparago bianco, la cui coltivazione fu introdotta qui nell’Ottocento.Fu una scelta di prova per risolvere i danni creati dall’eccessiva umidità ai vigneti e così si iniziò a intervallare i filari di viti con le asparagiaie, per poi scoprire che questo habitat era l’ambiente ideale per far crescere l’asparago.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre dell'asparago in Italia : Festa degli Asparagi: Campo sportivo di Tavagnacco (Udine).: 26-27-28 aprile, 1-4-5-11-12 maggio 2019.il ricchissimo programma della manifestazione prevede numerosi appuntamenti durante tutte le giornate di apertura. Le degustazioni iniziano alle ore 12, tranne nel giorno di inaugurazione, quando inziano alle ore 19.Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: siamo a 8 km da Udine, da dove per raggiungere Tavagnacco basta seguire la SS13.