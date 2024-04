La Sagra dell'Asparago Selvatico a Tissi

Programma

, piccolo comune del Logudoro, in provincia di Sassari , si svolge quest’anno la XV edizione della. L’appuntamento è per, quando l’area pedonale della Piazza Municipale e via Roma accoglie gli stand e gli eventi di questa manifestazione che richiama sempre un folto pubblico.La giornata comincia già al mattino con l’apertura delle bancarelle degli espositori (ore 10) e la prima visita guidata all’ipogeo di Sas Puntas (uno dei più importanti ipogei a prospetto architettonico della Sardegna ), e prosegue fino al tramonto. Ma vediamo tutti gli appuntamenti in calendario.- Ore 10 apertura stand espositori e bancarelle.Partenza visite guidata all’ipogeo di Sas Puntas (successive: ore 11 e ore 12). Le visite sono formate da gruppi di 20 persone per volta e ci si può prenotare domenica mattina presso l’infopoint in Piazza Municipale. Si possono invecevisitare liberamente le chiese di S. Anastasia e S. Vittoria e la Coop. Agricola Tissese.- Ore 10:30 Palestra comunale, Piazza Peppino Impastato: 1° Torneo dell’Asparago. Semifinali.- Ore 12 Via Roma e Piazza Municipale: degustazione di pietanze a base di asparago selvatico (15 €).- Ore 15 Piazza Municipale: DEP BAND live music_ sos cumpare cafè.- Ore 15:30 Palestra comunale, Piazza Peppino Impastato: 1° Torneo dell’Asparago. Finali.- Ore 17:30 via Roma: Share the Love. Tributo a Cesare Cremonini live music.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali feste degli asparagi in Italia : Sagra dell’Asparago Selvatico: Tissi (Sassari).: 21 aprile 2024.: ingresso gratuito.Il menù degustazione (15 €) comprende strapazzata di uova e asparagi, malloreddos asparagi e ghisadu, arrosto di maiale agli asparagi, acqua o vino.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina Facebook del Comune.: Tissi si trova 9 km a sud del centro di Sassari, da dove si raggiunge percorrendo la SP 15m Sassari-Ittiri e poi SP3.