La Sagra della Fragola e dell'Asparago napoletano a Cardito

La primavera non è solo la stagione delle fioriture, ma anche quella dei raccolti, come nel caso degli asparagi. La 29° edizione dellache si svolge a(provincia di Napoli ) sfrutta il ponte festivoper regalare quattro giorni di festa e divertimento ai tanti ospiti che puntualmente arrivano da tutta la provincia.Presso ildi Cardito glipropongono le migliori specialità del territorio, a partire dagli asparagi e dalle fragole locali, passando per le tante golosità tipiche campane. Si mangia un po’ di tutto: antipasti, primi, secondi e dolci per un percorso nel gusto e nellaL’organizzazione della Sagra della Fragola e dell’Asparago Napoletano è a cura del Club Belvedere 2.0, che ha preparato unnel quale oltre agli stand e alla buona cucina c’è spazio anche per convegni,, animazione per bambini, laboratori e un concorso a premi (estrazione il 13 maggio).Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre degli asparagi in Italia Sagra della Fragola e dell’Asparago napoletanoParco Taglia, Cardito (Napoli).dal 22 al 25 aprile 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook degli organizzatori.dall’autostrada A1 uscita Afragola Cardito.