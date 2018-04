La sagra dell'Asparago a San Benedetto Po

Informazioni utili per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, delizioso comune del mantovano, si prepara anche nel 2018 ad accogliere cittadini e visitatori presso il suo splendido centro storico per ladella, evento ormai divenuto imperdibile da queste parti, una splendida occasione in cui gastronomia, tradizione e storia si fondono in un connubio davvero unico.La coltivazione e l’utilizzo degli asparagi ha, infatti, qui a San Benedetto Po, una storia molto lunga che risale ai monaci del Monastero di Polirone, una struttura la cui storia si lega a doppio filo con quella del paese e dei suoi personaggi più influenti, uno su tutti la contessa. Nei terreni di questo splendido complesso monastico, costruito nel lontano 1007, furono quindi i monaci a iniziare la coltivazione degli, apprezzati non solo per il sapore ma anche per le ottime proprietà benefiche.Ciò che questa interessante sagra si propone, è tramandare, da una parte, lae, dall’altra, esaltare i sapori di una gastronomia locale che, pur essendo progredita nel tempo, è rimasta felicemente attaccata alle tradizioni di un tempo e alle ricette di una volta.Non saranno solo glie lea dedicarsi a questo splendido ortaggio, ma anche moltidel centro storico di San Benedetto Po , pronti ad accogliere i turisti per far loro assaggiare queste eccellenze locali in tutte le loro possibili sfumature. Ci sarà spazio anche per l’intrattenimento, organizzato per appagare davvero ogni esigenza: dalle conferenze alle visite guidate, dai concerti agli spettacoli per bambini, fino ad arrivare alleper godere della tranquillità, dell’aria buona e dei paesaggi di campagna di questo fantastico territorio.Naturalmente, non mancherà l’occasione di assaggiare e acquistare i protagonisti della sagra, grazie adisposti nelle piazze nonchè nelle vie del centro storico.: Sagra dell’AsparagoSan Benedetto Po (Mantova).dall'11 al 13 maggio 2018.tutte le informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.in auto dall’autostrada A22 Modena-Brennero, uscire a Mantova Sud (per chi proviene da nord) o a Pegognaga (per chi proviene da sud).Dall’autostrada A4 Milano-Venezia, immettersi sulla A22 a Verona e uscire poi a Mantova Sud.Dall’autostrada A1 Milano-Napoli, immettersi sulla A22 a Modena e uscire poi a Pegognaga.In treno: San Benedetto Po dispone di una stazione ferroviaria raggiungibile da Suzzara (15 minuti circa) e da Ferrara (1 ora e 20 minuti circa).In aereo: l'aeroporto più vicino è il "Valerio Catullo" a Villafranca di Verona, a circa 50 km da San Benedetto Po.area di sosta attrezzata per camper in Via Ruffini.