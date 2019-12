Il Mercatino dell'Antiquariato a San Benedetto Po

Informazioni, date e orari per visitare il mercatino

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

l’estate dura dodici mesi e non è per una strana continuità climatica, bensì per un evento che in verità non conosce sosta:(o delle cose vecchie).Uno stormo di bancarelle e affini fa la sua comparsa puntualmente ognida gennaio a dicembre, tutto il giorno in qualunque stagione.Le piazze principali della bella cittadina in provincia diaccolgono plurime esposizioni di curiosi oggetti e pezzi d’che certamente stuzzicano qualche ricercatore di memorabilia, collezionisti e minimali compratori compulsivi della domenica (è proprio il caso di dirlo). Il centro storico cambia dunque volto, si rimpingua di visitatori e gode dell’allegro vociare di questi ultimi perché, da che mondo è mondo, l’acquisto rende felici.Il mercatino tiene sempre fede al nome che gli è stato dato per ben rappresentare la categoria merceologica protagonista delle convulse compravendite: Amarcord è un neologismo ormai diffusissimo soprattutto grazie all’omonimo film di, e la parola si riferisce a una locuzione dialettale romagnola, “a m’arcord”, che significa “io mi ricordo”.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiAmarcord - Mercatino dei ricordiSan Benedetto Po (Mantova).ogni prima domenica del mese.Calendario 2020:5 gennaio;2 febbraio;1 marzo;5 aprile;3 maggio;7 giugno;5 luglio;2 agosto;6 settembre;4 ottobre;1 novembre;6 dicembre 2020.dalle ore 7 alle 19.gratuito.mercatino dell'antiquariato.maggiori informazioni sul sito del Turismo di San Benedetto Po o contattando l’Associazione ricreativa culturale "Il sogno di Vasco" ai numeri tel. 370/3013042 – 333/3419687 – 333/4844551, e-mail ilsognodivasco@gmail.com percorrere l’Autostrada A22 Modena – Brennero e uscire a Mantova sud (da nord) o a Pegognaga (da sud), oppure percorrere l’Autostrada A4 Milano – Venezia o l’Autostrada A1 Milano – Napoli (entrambe con immissione nella A22).La stazione ferroviaria si trova sulla linea Suzzara – Ferrara.L’aeroporto più vicino è il “Valerio Catullo” di Verona, collegato alla cittadina da bus navette che partono ogni 20 minuti in direzione della stazione di Verona.