Mercatini d'Antiquariato in Lombardia, calendario dei principali

Antiquariato, modernariato, vintage.Chiamatelo come volete, ma il filo conduttore che accomuna tutte le definizioni è l', usati da altri, ricchi di storia e di storie da raccontare. E più vecchi sono, meglio è.Quella per iè una passione: rovistare tra vecchie tazze un po’ sbeccate, ma di fine porcellana di Dresda, brocche di cristallo e vassoi d’argento, ideali per una perfetta mise en place della vostra tavola, soprammobili in vetro di Murano o merletti di Burano, fumetti da collezione e vinili di quarant’anni fa.Questo e tanto altro ancora neiche abbiamo selezionato per rendere perfetto il vostro viaggio nel passato.Buona caccia al tesoro!Cominciamo con un classico mercato delle pulci che si svolge ogni ultima domenica del mese a, in Viale Papa Giovanni XXIII, proprio di fronte al Grand Hotel e alle spalle dello stabilimento balneare- vi ricordiamo che siamo in una delle più importanti, nota anche all’estero per la qualità e la fama dell’acqua minerale che qui sgorga -, nel cuore, insomma, della bella cittadina della Val Brembana.Numerosi espositori propongono tantissimi oggetti d'antiquariato, mobili d’epoca, cristalli preziosi, oggetti di design, vintage e modernariato; ampio spazio è anche dedicato agli hobbisti e alle opere del loro ingegno e tante sono, infine, le occasioni per i, di vinili e di fumetti, in un clima di festa e di allegria che vi accompagnerà per tutto il giorno e renderà iluno degli eventi più interessanti del vostro calendario.nel nostro articolo dedicato alScendiamo sulle sponde del, in provincia di, perché proprio a, forse la più importante delle cittadine che affacciano sullo specchio d’acqua, ogni terza domenica del mese viene allestito il mercatino dell'antiquariato, diventato ormai un appuntamento imprescindibile per gli appassionati del genere, alla ricerca di mobili, numismatica, oggetti di modernariato e vinili.Le occasioni per trovare qualche tesoro sono infinite e attira ogni mese moltissimi turisti, affascinati anche dalle ricchezze enogastronomiche locali, visto che ci troviamo sulla, prelibatezza che vi invitiamo ad assaggiare, magari alla fine della vostra giornata di acquisti.nel nostro articolo dedicato alPer il prossimo mercato dell’antiquariato restiamo nella provincia di Brescia ma cambiamo lago. Andiamo, infatti, a, uno dei più belli tra idel, dove si svolge uno dei mercatini delle pulci più importanti di tutta la Lombardia.Nato, infatti, nell’ormai lontano 1970, iltrasforma, ogni prima domenica del mese da aprile a dicembre, la suggestiva cittadina in un vero e proprio salotto, grazie alla preziosa e ricca proposta i mobili, di oggetti d’antiquariato, di gioielli da collezione e tanto altro ancora. Da qualche anno, inoltre, da maggio a ottobre la passione raddoppia, grazie all’evento collaterale, che si tiene il sabato precedente, e offre agli appassionati di “robe vecchie” una full immersion imperdibile per l’intero fine settimana.nel nostro articolo dedicato alNon è semplice capire quando si svolge, perché il calendario non prevede una cadenza precisa, ma sicuramente è uno dei più grandi e dei più importanti mercatini delle pulci della Lombardia:diPiù di 400 espositori che arrivano da tutta Europa, soprattutto per le edizioni straordinarie che si tengono nei padiglioni della Fiera Millenaria, con l'obiettivo di proporre oggetti d'arredo, curiosità, mobili d'antiquariato, pezzi unici, tesori della numismatica e della filatelia, accessori vintage e tanto altro ancora.I banchi cominciano ad aprire i battenti dalle 6 del mattino e piano piano il suggestivo centro storico della bella cittadina dell’Oltrepò mantovano, e in particolar modo la bella Piazza Matteotti che accoglie i visitatori nell'affascinante scenografia disegnata dalle torri cinquecentesche dell’antico Castello, prende vita e gli appassionati, i collezionisti e gli antiquari cominciano la loro personale caccia al tesoro, consapevoli che qui si possono trovare cose che a altre parti non ci sono.nel nostro articolo dedicato aNon ci spostiamo di molti chilometri per curiosare tra i banchi del prossimo mercato dell’antiquariato, visto che restiamo nella provincia die ci dirigiamo in uno dei più bei, inserito a piena ragione nella lista dei; andiamo, infatti, a, dove ogni prima domenica del mese, escluso gennaio, viene allestitoi, organizzato dall’Antiquariato, collezionismo, oggettistica varia, vintage e modernariato sono i temi conduttori della giornata, che si rivelerà ideale sì per quei visitatori appassionati di oggetti antichi, ma anche per quelli che prediligono l'arte di cui la cittadina, ve lo ricordiamo, è stracolma; la giornata può essere conclusa sorseggiando un aperitivo in uno dei numerosi bar con vista sull’, il meraviglioso monastero benedettino che rappresenta il cuore pulsante della città.nel nostro articolo dedicato alOgni sabato, invece, si svolge proprio aquello che a tutti gli effetti dobbiamo considerare tra i mercatini delle pulci più belli della Lombardia e, forse, di tutta: la storica, un'autentica istituzione della città meneghina.Tanto per cominciare l'appuntamento è settimanale e non mensile, come per la maggior parte degli altri mercati, e per continuare la location prescelta è rappresentata dalle sponde della, lungo i Navigli, per intendersi, una delle zone di Milano più belle e caratteristiche in assoluto.I banchi, più di un centinaio, traboccano di oggetti di vario genere, dalle preziose antichità per i collezionisti più esigenti alle chincaglierie sfiziose, ricordi di un tempo passato che incuriosiscono i numerosi turisti che regolarmente vengono attirati da questo folkloristico mercatino dell'antiquariato, considerato a tutti gli effetti una risorsa turistica e culturale del capoluogo lombardo.nel nostro articolo dedicato allaSempre lungo i, che vi consigliamo di visitare se volete respirare un po' dell’autentica anima milanese, e, nello specifico, sul primo tratto del, tra tutti i canali il più antico e suggestivo, ogni ultima domenica del mese prende vita un altro importantissimo mercato dell'antiquariato, sicuramente uno dei mercatini delle pulci più grandi del Nord Italia: ilPiù di 380 espositori propongono oggetti di antiquariato e di vintage di grande qualità, grazie alla severa selezione che deve essere superata dagli espositori per poter essere presenti: bambole antiche, giochi introvabili, elementi d'arredo di rara bellezza, libri, fumetti e vinili per collezionisti, antichi orologi, vassoi d'argento di grande valore e, più in generale, oggetti e occasioni difficilmente trovabili altrove.Ogni volta che il Mercatone va in scena, inoltre, i pittoreschi locali che affacciano sul romantico canale, potete scegliere tra osterie caratteristiche e contemporanei lounge bar, propongono sfiziose specialità enogastronomiche, in un connubio affascinante fra arte, storia e tradizioni antiche.nel nostro articolo dedicato alCi spostiamo ora nell'hinterland milanese dove da più di 25 anni si svolge un mercatino ricorrente e itinerante che ogni domenica dà appuntamento agli abitanti e ai turisti nelle piazze e lungo le strade di(prima e terza domenica) e(seconda domenica), nella zona sud-ovest, e di(quarta e quinta domenica):, altro appuntamento storico per gli appassionati di brocantage, di vintage, di militaria e di oggetti curiosi.Sono più di 200 espositori che propongono pezzi unici, mobili restaurati, pizzi e merletti, oggetti da collezione e di design e antichi strumenti agricoli che sanno evocare il passato di questi territori, polmoni verdi di quella che è considerata la frenetica e mitteleuropea Capitale della Moda e degli Affari.Importante, inoltre, segnalare che sia durante la terza domenica, a Corsico, sia durante la quarta domenica, a San Donato Milanese, viene allestito anche il, dove questi ultimi possono portare i giochi e gli oggetti che non usano più e metterli “in commercio”, utilizzando forme di scambio come il baratto, il riciclo, l'offerta libera o il regalo.nei nostri articoli dedicati ale alL'appuntamento a Pavia è ogni prima domenica del mese (escluso agosto), quando si svolge, lungo il Viale XI Febbraio, il, che conta oltre 70 espositori specializzati in mobili, stampe antiche e preziosi oggetti di antiquariato.In concomitanza con l'evento, ogni prima domenica del mese viene allestito anche, piccolo mercatino dedicato agli appassionati di gioielli enogastronomici che propone, infatti, specialità tipiche provenienti da tutta Italia, con un trionfo di salumi, formaggi, dolci ed etichette prestigiose da farà capitolare anche le papille gustative più schizzinose.nel nostro articolo dedicato alFacciamo tappa in uno dei più prestigiosi, aper la precisione, la ridente località adagiata tra le vigne dell'Oltrepò Pavese, meta prediletta per gli amanti del wellness e delle SPA.Noi, però, non siamo qui per godere delle piacevolezze di questo, ma perché da maggio a settembre si svolge uno dei più bei mercatini dell'antiquariato serali di tutto il Nord Italia:, conosciuto anche con il simpatico appellativo di, mercatino dell'usato e dell'antiquariato tra i più storici di tutta la zona, dove gli oggetti che si trovano nelle cantine di tutti diventano i protagonisti di una giornata di festa, durante la quale più di 70 espositori provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto propongono un prezioso mix tra deliziose chincaglierie di artigianato locale attuale e preziosi oggetti del passato.nel nostro articolo dedicato alConcludiamo il nostro tour tra i mercatini delle pulci più belli della Lombardia visitando ilche si svolge solitamente ogni terza domenica del mese (esclusi agosto e ottobre) nel centro storico di, tra Piazza Stradivari e il Cortile Federico II.Circa 100 espositori ad ogni appuntamento propongono mobili antichi, accessori, vinili, abiti, libri e oggettistica di modernariato.La suggestiva location è un motivo in più per partecipare alla manifestazione.nel nostro articolo dedicato a