La Festa della Birra a Guidizzolo

Programma

Informazioni, date e orari della Festa della Birra

Calendario delle aperture

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La(provincia di) giunge quest’anno alla 11° edizione e per l'occasione cambia location.il centro sportivo di via Matteotti ospita tutte le sere lo stand gastronomico dove si servono specialità locali, dolci freschi e proposte veggie, ma anche – e soprattutto – buona birra, tra cui una per celiaci.La festa è organizzata dalla Pro Loco.ed è disponibile anche un parco giochi per bambini. Lo stand apre alle ore 19:30 e ogni sera si anima con la musica dal vivo e dj set.DJ Marino Medola (dance 70-80-90 e afro).Tropical Summer Party - Musica a 360°, animazione e gadget.DJ Marco Grandi & Steve Voice.Pezza Band - Tributo a 883 e Max Pezzali.Festa della Birracentro sportivo, via Matteotti, Guidizzolo (Mantova).dal 2 al 4 agosto 2024.ingresso gratuito.apertura stand gastronomico alle ore 19:30.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della festa.Guidizzolo si trova circa 28 km a nord-ovest di Mantova, da dove si raggiunge percorrendo la SP236.