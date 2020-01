Il Mercatone dell'Antiquariato sul Naviglio Grande di Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Rimesso a nuovo e subito battezzato come una delle zone più trendy di, il Naviglio Grande, il più antico dei canali cittadini, mantiene pur sempre un’atmosfera bohèmienne: perfettamente intonata alche lo anima l’, quando un serpentone di pezzi d’epoca fa da sponda per quasi due chilometri sul primo tratto della storica via d’acqua, dalla Darsena in viale Gorizia fino al ponte di via Valenza.È l'appuntamento del genere più sentito dai milanesi al pari dellaAl Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande si trovano quasi, passati al vaglio degli organizzatori: sono per la maggior parte mercanti di antichità, professionisti del settore con un assortimento che spazia dai mobili agli orologi, dalle porcellane ai giochi da tavolo, dai gioielli agli argenti.C’è da passarci una buona mezza giornata, a passo lento tra le bancarelle; anche se, come sempre in questi casi, conviene arrivare di buon’ora (il Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande apre già alle 9 del mattino) per trovare i pezzi migliori prima del pieno di folla, mentre uno alla volta riaprono le serrande di caffè e locali reduci dalla movida del sabato sera.Gli amanti delpossono spostarsi nelle due vie laterali, via Corsico e via Paoli, dove si concentra l’offerta di articoli e accessori pronti a tornare di moda.Chi è semplicemente alla ricerca dell’atmosfera del Naviglio d’un tempo, la può trovare nei vicoletti e nei portoni che si aprono su cortili segreti: qui, in concomitanza con il Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande, è possibile curiosare anche tra botteghe artigiane e atelier d’arte, aperte solo per l’occasione anche la domenica.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande: Naviglio Grande, Milano.: l‘ultima domenica del mese, tutto l'anno.26 gennaio;23 febbraio;29 marzo;26 aprile;31 maggio;28 giugno;26 luglio;30 agosto;27 settembre;25 ottobre;29 novembre;27 dicembre 2020.: dalle 9 alle 19.: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale , tel. 02 89409971.: ci troviamo lungo il primo tratto del Naviglio Grande, a sud-ovest del centro di Milano. Oltre che in auto (difficile trovar parcheggio), si può comodamente arrivare con il trasporto pubblico: linea MM2 (diretta per chi arriva in treno alle stazioni Centrale o Garibaldi), fermata Porta Genova.