La Fiera di Sinigaglia a Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Laè una vera istituzione a Milano , un anticoche fin dall’Ottocento anima il quartiere Ticinese, quello dei Navigli ; oltreche si allungano sulle sponde della, lungo l’Alzaia del Naviglio Grande nel tratto che va da via Paoli alla fine di via Barsanti, ognidalle 8 alle 18.Si chiamano così non solo a Milano ma anche in altre città lombarde e del Veneto, quelledove capita di trovare un po’ di tutto, spesso roba vecchia – una volta ci si veniva anche solo per ritrovare la bicicletta rubata – che interessa al collezionista come al semplice amante dei mercatini.Oggi cosa vendono? Ci si aggira curiosi tra capi d’abbigliamento sia vintage che di tendenza, vecchi vinili, rigatteria, modernariato, articoli etnici e tribali, libri e film vecchi e nuovi, monete da collezionismo e anche cactus e piante insolite o rare.Un luogo che si perde nella– si svolgeva lungo la Darsena la domenica – e che oggi rappresenta un momento di aggregazione e convivialità per gli abitanti della città meneghina e anche dei tanti turisti.Se t'interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui mercatini dell'antiquariato più importanti della Lombardia : Fiera di Sinigaglia: Ripa di Porta Ticinese, tra via Paoli a Via Barsanti, Milano.: ogni sabato.Questo è il calendario 2019:5-12-19-26 gennaio;2-9-16-23 febbraio;2-9-16-23-30 marzo;6-13-20-27 aprile;4-11-18-25 maggio;1-8-15-22-29 giugno;6-13-20-27 luglio;3-10-17-24-31 agosto;7-14-21-28 settembre;5-12-19-26 ottobre;2-9-16-23-30 novembre;7-14-21-28 dicembre.: dalle 8 alle 18.: ingresso libero.: mercatino delle pulci.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del mercato.: si si arriva con la fermata Porta Genova della MM2, con il tram 2 e autobus: 74, 47, 325.