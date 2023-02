Il Mercatino dell'Antiquariato a Desenzano del Garda

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sotto i portici di, in riva al, nel Cinquecento si scambiavano spezie e granaglie, oggi mettono in mostra antichità, opere d’arte, arredi e pezzi da collezione. A proporle sono gli espositori delche anche nelanima via Anelli, sul lungolago, laIl Mercatino dell’antiquariato di Desenzano si mantiene fedele all’impronta professionale con cui è nato nel 1970 (lo possiamo considerare quindi uno degli appuntamenti storici nel suo genere): a vendere non sono i collezionisti privati, ma soltanto gli operatori commerciali. Ci se ne accorge subito, curiosando di buon mattino – quando ancora il borgo sonnecchia – tra leMa non è detto che sia necessario far follie per portare a casa un ricordo della giornata: al Mercatino dell’antiquariato di Desenzano, tradel Settecento, antichisi può trovare l’oggetto giusto a prezzi di realizzo.Per chi cerca invece il vestito della nonna, l’, ilo ilriemerso dalla soffitta, basterà arrivare a Desenzano e frugare tra i banchetti di, che accompagna il Mercatino dell’Antiquariato per una giornatat tutta all’insegna dello shopping, che Desenzano asseconda con aperture straordinarie di negozi, bar e ristoranti.Oltre al Mercatino dell’Antiquariato vale la pena scoprire sia la dolce vita dell'antica città romana – con i resti delle ville imperiali della zona archeologica – che quella espressa oggi, in riva al lago, da locali, discoteche e centri nautici.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: Mercatino dell’antiquariato e del vintage: via Anelli, Desenzano del Garda (Brescia).: la prima domenica del mese da marzo a dicembre.5 marzo;2 aprile;7 maggio;4 giugno;2 luglio;6 agosto;3 settembre;1 ottobre;5 novembre;3 dicembre.: dalle ore 9 alle 19 (a novembre e dicembre fino alle ore 18).: ingresso libero.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook , tel. 338 9353759.: ci troviamo sulla sponda sud del lago di Garda, 33 km a est die lungo l’Autostrada A4 (l’uscita Desenzano è a 2 km dal centro).Trasporto pubblico: fermano a Desenzano sia treni regionali che Frecciarossa sulla linea Milano-Venezia.