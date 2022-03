Il Mercatino dell'Antiquariato a Rivanazzano Terme

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Aprile 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una gita con vista sulle colline dell’e un viaggio nel tempo alla ricerca del gusto antico; è il segreto del successo che si rinnova a ogni estate in occasione di Le, ilche, dal pomeriggio fino sera inoltrata, porta aa curiosare tra le bancarelle di mercanti e rigattieri distribuite nella piazza centrale del paese.A Le Temps Retrouvé il vintage va a braccetto con il collezionismo, le proposte più impegnative degli antiquari () con quelle più alla portata dei privati che propongono ricordi riemersi dalle cantine o recuperati nelle soffitte dei nonni. Insomma il posto giusto dove cercare il mobile antico, magari a prezzo d’occasione, tocco di personalità per la vostra nuova casa, o il regalo insolito per il compleanno che bussa alle porte.In tutto a Le Temps Retrouvé, uno dei più caratteristici, ci sono circa; quanto basta per farsi un giro, magari con un tavolo già prenotato in uno degli agriturismi sparsi per le colline attorno, per una cena rustica all’aria aperta a base di salumi del territorio accompagnati da un calice dell’Oltrepò.Arrivando a Rivanazzano scoprirete anche il gusto sottilmente retrò di unainaugurata proprio all’apogeo del liberty, nel 1913 (oggi rilanciata con piscine di design contemporaneo); dello stesso periodo è il municipio, riconoscibile, proprio in piazza, per le arcate e le merlature neomedievali che erano tornate di moda proprio a inizio Novecento.: Le Temps Retrouvé: Rivanazzano Terme (Pavia).: il martedì da maggio a settembre.25 aprile (appuntamento speciale);3-10-17-24-31 maggio;7-14-21-28 giugno;5-12-19-26 luglio;2-9-16-23-30 agosto;6-13-20-27 settembre.: dalle ore 15.: ingresso gratuito.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco di Rivanazzano Terme.: ci troviamo in provincia di, 35 km a sud del capoluogo, in prossimità dell’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia (l’uscita Voghera è a 12 chilometri).Trasporto pubblico: autobus per, linea 151, dalla stazione ferroviaria di Voghera.