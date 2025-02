Il Mercarino dell'Antiquariato un tuffo nel passato a Cremona

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Gennaio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Novembre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il centro storico diaccoglie con cadenza periodica il, che a ogni nuova edizione richiama numerosi visitatori. Nel 2025 la manifestazione è in programma. Per il calendario dettagliato rimandiamo allo specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Cornice dell’evento sono, dove per tutta la giornata numerosi espositori propongono al pubblico articoli veramente interessanti come mobili antichi e di modernariato, porcellane, oggetti d’argento, vinili introvabili e giradischi restaurati, orologi, libri antichi o rari, abiti e accessori vintage, francobolli, macchine da scrivere, giocattoli e ogni altro oggetto del passato si possa immaginare.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suiUn tuffo nel passatoPiazza Stradivari, Piazza della pace, Cortile Federico II, Cremona.ogni terza domenica del mese eccetto agosto e ottobre. Novembre è spostato a sabato 1 novembre, mentre a giugno e novembre il mercatino si svolge in C.so Campi e C.so Garibaldi.19 gennaio;16 febbraio:16 marzo;20 aprile;18 maggio;15 giugno20 luglio;21 settembre;1 novembre (sabato);21 dicembre.maggiori informazioni sono disponibili al 348/60975233 Rosalba e 345/1078545 Graziano email: serviziomail@pgraphic.it Cremona si trova lungo il percorso dell'A21, che unisce Brescia a Piacenza.La stazione dei treni di Cremona si trova lungo la linea Pavia-Mantova e sorge immediatamente a nord del centro storico della città.