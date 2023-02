Formaggi e Sorrisi, il festival del formaggio a Cremona

Informazioni, date e orari della festa del formaggio

torna anel 2023 con la terza edizione di un appuntamento interamente pensato per chi ama il formaggio. Tanto gli appassionati quanto gli addetti ai lavori si ritrovano nel centro storico della città lombarda per degustare, acquistare e conoscere meglio uno dei prodotti italiani più amati del mondo.La manifestazione è incentrata sui prodotti caseari di produzione nostrana e sui prodotti abbinabili: saranno tre giorni -- dedicati al formaggio italiano in tutte le sue forme e caratteristiche, con un’che accoglie aziende casearie da tutta Italia e un ricchissimo calendario difatto di spettacoli, animazioni, showcooking, laboratori esperienziali, disfide in rosa, sculture di formaggio e premiazioni, ma anche momenti informativi e culturali. Non mancheranno mostre, itinerari turistici, convegni, dimostrazioni di arte casearia e appuntamenti didattici per adulti e bambini.Già le scorse edizioni della fiera erano state un successo in termini di pubblico, che per l'occasoione aveva affollato le strade del centro di Cremona apprezzando i prodotti e l’atmosfera della festa.Formaggi & Sorrisi – organizzato da SGP Grandi Eventi, promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Cremona – torna quest'anno con molte novità ee marmellate, mostarde, aceti, mieli e tutte quelle eccellenze gastronomiche in grado di esaltare il gusto del formaggio.Con la nuova edizione di Formaggi & Sorrisi torna anche l’appuntamento con l’, assegnato a un personaggio che si sia particolarmente distinto nel proprio campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine del formaggio sia a livello nazionale che internazionale, o che abbia notoriamente un debole per questo prodotto.Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festivalcentro storico di Cremona.dal 24 al 26 marzo 2023.ingresso gratuito.dalle ore 9 alle 20.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del festival e sulla pagina Facebook dedicata.da Milano, da Parma o da Torino si può prendere l'uscita di Castelvetro Piacentino e, dopo avere attraversato il Po, seguire le indicazioni che portano ai Parcheggi Corona.Provenendo da Verona, da Brescia o da Trento conviene prendere l'uscita di Cremona e seguire per il centro.Per chi è interessato, il Camping Parco al Po (via del Sale n°60) ospita 56 piazzole per area sosta camper dotate di colonnette e attacco energia ed acqua, zona di carico e scarico, struttura con docce e servizi igienici anche per persone diversamente abili e struttura comune con servizio di accoglienza e ristoro. Sistema completamente automatizzato.