La Festa del Salame a Cremona

Informazioni utili, date e orari della festa

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A partirela città di Cremona accoglie la, una manifestazione che si propone come un grande evento di carattere non solo gastronomico, ma anche culturale.L'appuntamento rappresenta un'occasione per i miglioriin arrivo da ogni angolo d'Italia di ritrovarsi e di far conoscere al pubblico le proprie squisitezze. Ma a essere soddisfatto non sarà solo il palato: al di là degli stand dedicati al salame, è in programma uncon degustazioni, spettacoli e conferenze con al centro l'arte salumiera e tutte le tradizioni relative all'allevamento dei suini.La città del torrone , quindi, per tre giorni si trasforma nellache in ogni regione d'Italia viene realizzato secondo tradizioni e tecniche differenti. A spiegarcelo gli oltreche potranno farvi assaggiare le loro golose specialità.Spazio anche ai più piccoli, veri fan degli insaccati di maiale; per loroa tema nelle giornate di venerdì e sabato.Festa del Salamecentro storico di Cremona.dal 25 al 27 ottobre 2019.ingresso gratuito.apertura aree commerciali dalle 9 alle 20.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale per arrivare in auto alla Festa del Salame di Cremona, provenendo da Parma, da Torino o da Milano è necessario prendere l'uscita per Castelvetro Piacentino, seguire le indicazioni per Cremona e, una volta superato il ponte sul Po, giungere ai Parcheggi Corona in via Massarotti.Per chi proviene da Trento, da Verona o da Brescia, invece, è necessario uscire a Cremona e poi seguire per il centro.