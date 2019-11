La Festa del Torrone a Cremona

Informazioni utili per partecipare

Laè un appuntamento ormai tradizionale per la città dei liutai: un evento che va in scena in maniera ininterrotta sin dal 2000 e che intende mettere in risalto una delle eccellenze gastronomiche più pregiate della Lombardia e del nostro Paese, così come non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di una delle sagre del torrone più importanti d'Italia A tal proposito, uno dei momenti più attesi ogni anno è quello dellatra, con un corteo storico che coinvolge più di 100 personaggi, tutti vestiti rigorosamente con gli indumenti del periodo rinascimentale.Perché questa rievocazione? Semplicemente perché, secondo la leggenda, fu proprio questo matrimonio - il più importante e celebre in tutta la storia della città - aDall'inizio del millennio, insomma, la Festa del Torrone di Cremona attira l'attenzione di migliaia di persone, tra giochi e delizie prelibate.L'edizione di quest'anno, in calendario, sarà caratterizzata da più di, con momenti di intrattenimento, giochi, kermesse gastronomiche e iniziative culturali.Il tema del 2019 sarà "".Tra glipiù significativi in programma segnaliamo in particolare i Laboratori del Gusto (18-22 novembre, su prenotazione), Torrone Live (Loggia dei Militi, Piazza del Comune, 16-17 e 23-24 novembre) e l'appuntamento con un connubio insolito, lo sposalizio dolce-salato, dove la piadina romagnola artigianale incontra la granella di torrone a suggello del gemellaggio tra il torrone di Cremona e il Sale di Cervia (24 novembre).Ci sarà come sempre ile anche ladel 17 novembre, durante la quale le vie del centro saranno invase dalle dame, dai tamburi, dagli arcieri, dai cavalieri e dagli sbandieratori che sfileranno per le vie del centro dalle ore 15:30 per arrivare in Piazza del Comune, dove i due sposi saranno uniti in matrimonio (ore 17:10), prima dello spettacolo conclusivo degli sbandieratori (ore 17:30) e i grandi giochi di fuoco (ore 17:40).Festa del Torronecentro storico di Cremona (Lombardia).dal 16 al 24 novembre 2019.ingresso gratuito.- Apertura aree commerciali: dal 16 al 24 novembre poduttori di torrone, cioccolato e dolci da tutta Italia in Piazza Stradivari, via Gramsci, Cortile Federico II, Largo Boccaccino, via Lombardini dalle ore 9 alle 20.- Torrone Street Festival nei Giardini di Piazza Roma:sabato 16 e 23 novembre ore 11-24;domenica 17 e 24 novembre ore 11-22.- Appuntamenti, spettacoli e incontri durante tutte le giornate dal 16 al 24 novembre. Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale : provenendo da Milano, da Parma o da Torino è necessario prendere l'uscita di Castelvetro Piacentino e, una volta attraversato il fiume Po, seguire le indicazioni che portano ai Parcheggi Corona.Provenendo da Verona, da Brescia o da Trento è necessario prendere l'uscita di Cremona e seguire per il centro.