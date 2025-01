Il Mercatino dell'Antiquariato a Diano Marina

Informazioni, date e orari del mercatino dell'usato

Calendario delle aperture

Sole, mare e profumo di salsedine sono il piacevole appuntamento quotidiano di, ma una volta al mese la cittadina ligure riserva una sorpresa davvero godibile e ravvivante, e questa sorpresa si chiama. Si tratta di una mostra mercato dedicata ale alche accompagna tutto l’anno residenti e turistiDiano Colleziona è un evento che richiama nel centro storico,, le bancarelle dei 50 espositori che allestiscono lunghe file di articoli per hobbisti, semplici curiosi, appassionati e collezionisti.Si vende e si compra un po’ di tutto in questa rassegna che offre l’opportunità di centrare l’acquisto giusto rovistando fra piccoli e grandi, vecchi oggetti, giocattoli vintage, pezzi che hanno conosciuto il proprio splendore nel passato, poi la polvere del tempo e infine una legittimanell’ottica dele delL’affaruccio, prima o poi, ci scappa sempre, nascosto dietro l’angolo, nei cumuli delle chincaglierie o magari in bella vista e in attesa dell’acquirente con cui stabilire una sinergia esclusiva.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo dedicato aiDiano CollezionaCorso Roma e Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina (Imperia).ogni prima domenica del mese.5 gennaio;2 febbraio;2 marzo;6 aprile;4 maggio;1 giugno;6 luglio;3 agosto;7 settembre;5 ottobre;2 novembre;7 dicembre.dalle ore 8 alle 20.ingresso gratuito.mercatino dell’usato.contattare l’Associazione La Luna (sig. Lorenzo Coppero) al cell. 338 3228503 o inviare un'e-mail a lorenzocoppero@gmail.com. Sito ufficiale del Turismo di Diano Marina.dall’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia uscire a San Bartolomeo al Mare e seguire le indicazioni stradali fino a destinazione.La stazione si trova ubicata sulla linea ferroviaria Genova – Ventimiglia.Gli aeroporti internazionali di Genova e Nizza sono quelli cui fare riferimento.