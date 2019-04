L'Infiorata del Corpus Domini di Diano Marina

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Quanto possono profumare? Non avete che da scoprirlo partecipando all’Infiorata di Diano Marina , un bel borgo sul mare in provincia di Imperia , sulla Riviera di Ponente.Qui, in occasione della festa del Corpus Domini (), le vie del centro cittadino si rivestono di colore creando un caleidoscopio cromatico di oltre 2.000 metri quadrati, per quella che è considerata une delle più belle infiorate in Italia Via Genala, Via Genova e Piazza del Comune sono “affrescate” con figure eucaristiche e religiose e dopo la messa solenne delle 10:30 nella Chiesa Parrocchiale, per le vie cittadine si svolge unaaccompagnata dai suoni della banda musicale.L’infiorata di Diano Marina ha radici molto antiche che risalgono al 1246 e nel corso dei secoli si è imposta come un appuntamento imperdibile in Liguria. Per chi programma di restare qui qualche giorno segnaliamo che laavviene la notte precedente la processione; il sabato sera intorno alle 21 gli artisti decoratori iniziano a disegnare le figure che successivamente verranno decorate dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo con petali di rose di tutti i colori – rosa, rosse, bianche e anche gialle – e fiori di ginestra.Il profumo dei fiori potrà essere inebriante ma anche quello del buon cibo e così durante l’Infiorata Diano Marina propone undi prodotti tipici tra le botteghe della città.Sono previste infiorate anche sul sagrato e nella canonica della chiesa della vicina frazione di(alle 18 messa e processione).Infiorata del Corpus DominiDiano Marina (Imperia).23 giugno 2019.dalla mattina.ingresso gratuito.festa religiosa.maggiori informazioni sul sito del Turismo di Diano Marina : siamo a Diano Marina, a pochi km da Imperia. La località è raggiungibile seguendo l’Autostrada dei Fiori, tratto Genova Ventimiglia , con uscita al casello di San Bartolomeo al Mare.