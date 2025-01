Barlafus: il Mercatino dell'antiquariato di Vercelli

Il mercato Barlafùs

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Gennaio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Chincaglieria, cianfrusaglie, oggetti inutili. Alla lettera, ecco il significato di barlafùs. Con simpatica ironia l’hanno scelto acome nome della mostra mercato del piccolo antiquariato:anima il centro storico cittadinoL’Barlafùs è uno showroom a cielo aperto did’altri tempi e diche si stende all’ombra del Viale Rimembranza, gradevole con il doppio filare di alberi e l’ampia corsia centrale pedonale.Dalle 8 del mattino fino alle 19 vi troverete a frugare tra arredi e utensili della nonna, libri e fumetti di seconda mano, francobolli e monete da collezione: insomma, il classico ventaglio di proposte rare e curiose daC’è anche qualchea L’Barlafùs, ma l’impronta prevalente è quella data da rigattieri e commercianti che salvanoe li rimettono in circolo.Una volta soddisfatte le vostre curiosità, lasciato L’Barlafùs vi potrete gustare il sapore altrettanto rilassato e vintage della domenica di provincia, tra qualche negozio aperto in concomitanza con il mercato e la sosta d’obbligo tra bar e osterie annidate sotto i portici della piazza più iconica della città, intitolata a Camillo Benso di Cavour.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: L’Barlafùs - Mercatino del vecchio e dell'antico: Viale Rimembranza, Vercelli.ogni prima domenica del mese.5 gennaio;2 febbraio;2 marzo;6 aprile;4 maggio;1 giugno;6 luglio;3 agosto;7 settembre;5 ottobre;2 novembre;7 dicembre.: dalle ore 8 alle 19.: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori indormazioni sono disponibili sul sito di Confesercenti Vercelli (tel. 0161 501595), sulla pagina Facebook del mercatino oppure email: g.miriamleone@gmail.com.: Vercelli si trova 76 km a ovest di Milano, 80 km a est di Torino, servita dalla A26, Genova-Gravellona (casello Vercelli Ovest da Torino, Vercelli Est da Milano).Per chi si muove in treno, fermano a Vercelli gli Intercity e i regionali sulla linea ferroviaria Milano-Torino.