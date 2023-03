La Processione delle Macchine a Vercelli

Storia e tradizione

Come da tradizione il- quest’anno ilè il fulcro delle celebrazioni previste per la Pasqua con la tradizionale. Il percorso parte dallaalle 20:30 si snoda per il centro storico al chiarore tremulo di fiaccole e ceri. A rendere questacosì speciale sono i protagonisti della processione santa - le “macchine”- che, nonostante il nome, nulla hanno a che fare con le automobili.Al centro della tradizionale processione di Vercelli ci sonoche rappresentano vari episodi della Passione di Cristo. Queste statue a grandezza naturale sonoper le vie della città dai componenti delle anticheeusebiane, vestiti con i costumi tipici; seguono la processione l’arcivescovo con una reliquia della Croce Santa e i fedeli che venivano chiamati compagnia d’j arbuton, compagnia degli spintoni, perché spesso la folla avanzava spintonando per vedere meglio il corteo delle macchine.L’usanza è ben antica, tant’è che le prime notizie ci riportano al 1759; celebrata il Giovedì Santo, solo nel 1833 è stata spostata al Venerdì Santo.La Processione delle Macchine di Vercelli è legata a filo doppio con la storia delle Confraternite, ognuna con una sua macchina distintiva che rappresenta il cammino verso il Calvario e la morte di Cristo. Il gruppo scultoreo più antico è quello che rappresenta(confraternita di Santa Caterina), poi ci sono(confraternita di San Sebastiano), l’(San Bernardino), la(Santo Spirito),(Sant’Anna),(Sant’Antonio abate),(Santo Spirito), la più recente(Santo Spirito) e(custodita in cattedrale).La macchina più celebre è quella dell’incoronazione di spine e fino all’inizio del Duemila, i confratelli di San Bernardino accompagnavano la Processione incappucciati, avanzando sul tragitto con fragorosi colpi di bastone, perché nei tempi antichi erano proprio loro a sostenere i condannati a morte nel loro ultimo viaggio.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo dedicato aiCortesia foto: Arcidiocesi di Vercelli : Processione delle Macchine: centro storico di Vercelli.: 7 aprile 2023.: ingresso libero.: processione religiosa.partenza alle ore 20:30 dalla Basilica di S.Andrea.il percorso parte dalla Basilica di Sant’Andrea e prosegue su via Guala Bicchieri, Piazza S. Eusebio, Piazza D’Angennes, via Duomo, via Gioberti, Piazza Cavour, via G. Ferraris e arriva in Basilica di Sant’Andrea.Proiezione di immagini sacre in Piazza Cavour.Maggiori informazioni sono disponibili su Visit Valsesia Vercelli e sul sito del Comune : Vercelli è servita dalle autostrade A4 Milano-Torino e dall'A26 Prà-Gravellona Toce.